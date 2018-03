Pentagon: Rusia este fie incompetenta, fie comite actiuni ilegale, ori ambele

Ziare.

Armata siriana, sustinuta de Iran si de miscarea siita Hezbollah, asediaza Ghuta de Est, o zona aflata sub controlul insurgentilor care lupta impotriva regimului Bashar Al-Assad.Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a anuntat ca peste 1.000 de civili - dintre care peste 200 de copii - au fost ucisi in urma bombardamentelor si a confruntarilor armate din Ghuta de Est in ultimele 21 de zile.Consiliul de Securitate ONU insista pentru aplicarea imediata a armistitiului umanitar de 30 de zile in Damasc si in suburbia Ghuta de Est , ocupata de insurgenti, unde armata siriana sustine ca ataca grupuri "teroriste" care lanseaza rachete spre Capitala."Rusii au ales deliberat sa nu tina in frau regimul Assad. Astfel, masacrul in Ghouta de Est continua. Rusia este complice din punct de vedere moral si responsabila pentru atrocitatile lui Assad", a declarat White."Indemnam Rusia sa constranga regimul Assad sa inceteze uciderea sirienilor nevinovati si sa permita ca ajutorul atat de necesar sa ajunga la oamenii din Ghouta de Est si in alte zone izolate", a adaugat White."Rusia este fie incompetenta, fie comite actiuni ilegale, ori ambele. Rusia sprijina regimul Assad, nu vizeaza teroristii din Siria afiliati Al-Qaida", a mai afirmat oficialul american.Pe de alta parte, Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat: "Vom continua sa luptam cu teroristii, ii vom elimina, vom ajuta la eliminarea lor in Ghouta de Est, unde armata siriana desfasoara in acest moment operatiuni cu sprijinul nostru".