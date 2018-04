Pentagonul contrazice Moscova: Nicio racheta nu a fost interceptata de fortele siriene. Au tras abia dupa ce atacul se incheiase

Ziare.

com

De asemenea, au precizat ca fortele siriene au lansat in replica peste 40 de rachete sol-aer, majoritatea dupa ce atacul deja se incheiase.Cele trei tinte lovite au fost: Centrul de Cercetare si Dezvoltare Barzeh din Damasc, depozitul de arme chimice Him Shinshar si buncarul Him Shinshar, aflat la aproximativ sapte kilometri distanta de depozit.Au fost lansate 76 de rachete catre prima tinta, Centrul de Cercetare si Dezvoltare de la Barzeh, 57 dintre ele fiind rachete Tomahawk de croaziera, iar 19 de tip aer-sol JASS.Conform evaluarilor preliminare, centrul a fost distrus.Generalul Kenneth McKenzie, director in cadrul Statului Major al SUA, a adaugat ca pagubele vor intarzia programul armelor chimice al Siriei cu cativa ani.Spre a doua tinta, depozitul Him Shinshar, au fost lansate 22 de rachete, dintre care noua Tomahawk americane, opt Storm Shadow britanice si rachetele navale de croaziera ale francezilor.Catre buncar au fost lansate sapte rachete de tip Scout, iar conform analizelor preliminare, tinta a fost lovita cu succes.Iata imagini din satelit, care arata distrugeri majore in urma atacurilor din Siria Rachetele au fost lansate de pe platformele britanice, franceze si americane din Marea Rosie, Golful Persic si estul Marii Mediterane si si-au atins tintele la ora locala 4:00.McKenzie a specificat si ca niciuna dintre rachete nu a fost interceptata de fortele aeriene siriene si ca nu exista niciun indiciu ca sistemul aerian de aparare rus ar fi fost implicat. El a adaugat si ca toate rachetele si-au atins tintele si toate avioanele s-au intors in siguranta.De asemenea, peste 40 de rachete sol-aer au fost lansate de regimul sirian, insa majoritatea acestor lansari au avut loc dupa ce raidul aerian se incheiase.Amintim ca, sambata, Ministerul rus al Apararii sustinea ca SUA, Marea Britanie si Franta au lansat peste o suta de rachete in Siria si ca acestea n-au vizat doar obiective militare, ci si unele civile. Iar daca multe dintre rachetele occidentalilor nu si-au atins tinta a fost pentru ca sirienii le-au doborat folosind echipamente sovietice vechi de 30 de ani."Sistemele antiaeriene S-125, S-200, Buk si Kvadrat ale sirienilor au fost folosite in operatiunile de interceptare a rachetelor. Sunt sisteme fabricate in Uniunea Sovietica in urma cu peste 30 de ani", a transmis Ministerul rus al Apararii.Afla toate reactiile internationale la atacul din Siria