Peste 380.000 de morti in Siria, de la declansarea razboiului

Ziare.

com

Declansat de reprimarea manifestatiilor pro-democratie pasnice, conflictul a devenit apoi tot mai complex in urma implicarii grupurilor jihadiste si a puterilor externe. Regimul lui Bashar al-Assad a reusit totusi sa recucereasca in ultimii ani circa doua treimi din teritoriu datorita sprijinului militar al Rusiei aliate.Ultimul bilant intocmit in martie 2019 de OSDO estima ca peste 370.000 de oameni au murit in conflictul din Siria, scrie AFP.Potrivit noului bilant al acestei organizatii care se bazeaza pe o vasta retea de surse in intreaga tara, peste 380.000 de persoane au murit din 2011. Printre acestea, peste 115.000 de civili, intre care 22.000 de copii si 13.612 de femei.Peste 128.100 de soldati ai armatei siriene si membri sirieni si straini ai militiilor care ii sunt aliate au fost ucise din 2011, conform noului bilant al OSDO. Printre membrii militiilor care au murit sunt 1.682 de combatanti ai gruparii Hezbollah din Liban, a precizat ONG-ul.In plus, peste 69.100 de combatanti ai fortelor rebele si de opozitie, precum si combatanti kurzi, si-au pierdut de asemenea viata, potrivit OSDO.Peste 67.000 de membri ai gruparii Statul Islamic (SI) si ai Hayat Tahrir al-Sham (HTS), fosta ramura a Al-Qaida in Siria, si ai altor grupari jihadiste, au fost de asemenea ucisi, potrivit aceleiasi surse.Conflictul i-a fortat sa ia drumul exilului pe milioane de sirieni. De asemenea, ONG-urile continua sa denunte abuzurile si atingerile aduse drepturilor omului comise de regim, acuzat de atacuri chimice criminale, dar si de tortura si arestari arbitrare.Razboiul a dus si la distrugeri masive de infrastructura si a devastat mai multe sectoare cruciale pentru economie, printre care cel al petrolului