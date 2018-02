Peste 90 de oameni au fost omorati langa Damasc. 20 dintre ei sunt copii

Ziare.

Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului sustine ca printre victime sunt si 20 de copii, informeaza Euronews Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, acuza militiile Nusra de situatia actuala din orasul Ghouta care se afla sub asediu fortelor guvernamentale inca din 2013.Rapoartele militare citate de presa occidentala arata ca in ultimele doua saptamani fortele aeriene ale Statelor Unite ar fi ucis peste 200 de mercenari rusi care luptau alaturi de fortele regimului Assad dupa ce acestia ar fi incercat sa atace o baza militara si o rafinarie care erau aparate de fortele americane.Luni, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a denuntat informatiile aparute in presa referitoare la uciderea a sute de mercenari rusi si a declarat ca acestea sunt doar "o incercare de exploatare a razboiului din Siria", scrie Reuters Saptamana trecuta, cel putin 15 angajati ai unei companii ruse de securitate care isi desfasoara activitatea in Siria au murit in urma unei explozii izbucnite la depozitul de arme in care lucrau.In urma cu doua saptamani, un avion militar al Federatiei Ruse a fost doborat in Siria, responsabilitatea pentru aceasta actiune fiind revendicata de gruparea Hayat Tahrir al Sham.C.S.R.