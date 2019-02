Raport: In razboiul din Siria au avut loc peste 300 de atacuri chimice

Ziare.

In acest conflict au avut loc 336 de atacuri "dovedite in mod credibil" cu agenti de razboi chimic precum clor sau sarin, potrivit unei anchete a Institutului pentru politici publice globale (GPPi).Guvernul presedintelui Bashar Al-Assad este considerat responsabil de aceste atacuri in 98% din cazuri.Atacurile au fost evaluate de o echipa internationala de experti pe baza coroborarii surselor sau a examinarii medicale a victimelor.Un total de 162 alte presupuse atacuri chimice nu au putut fi verificate.Majoritatea atacurilor au fost asociate cu inceputul unei ofensive armate a regimului lui Assad, mai arata raportul GPPi.La inceputul anului trecut, un raport al Inaltului comisar al ONU pentru drepturile omului a afirmat ca in razboiul civil din Siria s-au produs 34 de atacuri chimice clar demonstrabile, majoritatea atribuite de asemenea regimului lui Assad.