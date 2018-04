Reactii la atacarea Siriei de catre SUA, Franta si Marea Britanie - UPDATE

Moscova : Insultarea presedintelui Rusiei este inacceptabila si inadmisibila

Theresa May : Nu e o incercare de schimbare de regim

Macron: Franta a procedat corect

Presa de stat din Siria sustine ca s-au incalcat flagrant legile internationale

Iranul avertizeaza ca vor exista consecinte

Canada si Australia sustin atacurile

Turcia nu s-a pronuntat oficial

"NATO a condamnat in mod constant utilizarea continua a armelor chimice de catre Siria drept o incalcare clara a normelor si acordurilor internationale. Folosirea de arme chimice este inacceptabila, si cei responsabili trebuie trasi la raspundere," a declarat Stoltenberg.Oficialul NATO a mai adaugat ca atacurile fortelor americane, britanice si franceze vor "reduce capacitatea regimului de a mai ataca poporul sirian cu arme chimice". Atacurile din Siria vor avea consecinte, a avertizat Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei la Washington, precizand ca Statele Unite, Marea Britanie si Franta poarta intreaga responsabilitate pentru aceste actiuni."Cele mai sumbre temeri s-au adeverit. Avertismentele noastre au fost ignorate. Este aplicat un scenariu planificat. Suntem din nou amenintati. Am avertizat ca actiunile de acest gen nu vor ramane fara consecinte. Intreaga responsabilitate pentru aceste actiuni apartine Washingtonului, Londrei si Parisului. Insultarea presedintelui Rusiei este inacceptabila si inadmisibila", afirma ambasadorul rus.Premierul britanic Theresa May a declarat ca atacurile impotriva Siriei nu reprezinta o incercare de schimbare a regimului de la Damasc, adaugand ca Londra si aliatii occidentali au incercat pe toate caile diplomatice sa stopeze folosirea armelor chimice."Nu este vorba de o interventie intr-un razboi civil. Nu este vorba despre o schimbare de regim", afirma Theresa May intr-un comunicat emis sambata dimineata, informeaza agentia Reuters.Atacurile au fost o reactie la dovezile semnificative care indica faptul ca fortele regimului presedintelui Bashar al-Assad sunt responsabile de atacul cu arme chimice de la periferia Damascului, a continuat premierul britanic.Presedintia franceza a postat un comunicat in care explica, pe larg, de ce Parisul a participat la atacul lansat samabata dimineata impotriva Siriei. Presedintele Emmanuel Macron a scris intr-o postare pe Twitter despre faptul ca regimul Assad a incalcat "linia rosie", odata cu masacrarea cu arme chimice a zeci de sirieni, pe 7 aprilie."Sambata, pe 7 aprilie 2018, linia rosie a fost incalcata la Duma, unde zeci de barbati, femei si copii au fost masacrati cu arme chimice. Asa ca am ordonat fortelor armate franceze sa intervina pentru a opri folosire ilegala de arme chimice (...) Nu exista niciun dubiu ca responsabilitatea (pentru masacru - n.red.) i-a apartinut regimului sirian.Nu putem tolera ca folosirea armelor chimice sa devina normalitate. Acest lucru ar fi o amenintare imediata la adresa poporului sirian si a securitatii colective", se arata in declaratia semnata de Macron si postata pe siteul presedintiei franceze.Citeste mai mult despre ce a spus Emmanuel Macron Atacurile lansate de SUA, Franta si Marea Britanie reprezinta o incalcare flagranta a legilor internationale, a transmis agentia siriana de stiri SANA, precizand ca raidurile au vizat depozite ale armatei siriene aflate in regiunea Homs, relateaza site-ul cotidianului The New York Times."Agresiunea tripartita este o incalcare flagranta a legilor internationale", se arata intr-un comunicat difuzat de SANA.Iranul avertizeaza ca atacul cu rachete de croaziera lansat de SUA si aliatii sai asupra Siriei va avea "consecinte in regiune", pe care coalitia va trebui sa si le asume."Statele Unite si aliatii ei n-au nicio dovada ca Siria a folosit arme chimice. Fara macar sa astepte ca Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice sa adopte o pozitie in acest caz, a atacat. Coalitia va fi, deci, responsabila pentru consecintele din regiune ale acestei actiuni aventuriste", a spus ministrul iranian de Externe, Bahram Ghassemi, citat de The Guardian Citeste mai multe despre pozitia Iranului in conflictul sirian Canada si Australia au anuntat sambata, ca sustin atacurile lansate de SUA, Marea Britanie si Franta."Canada sustine decizia Statelor Unite, Marii Britanii si Frantei de a actiona impotriva abilitatii regimului Bashar al-Assad de a lansa atacuri chimice impotriva propriului popor. Vom continua sa lucram cu partenerii nostri internationali pentru a investiga atacul chimic din Siria. Cei responsabili trebuie adusi in fata justitiei", a declarat Justin Trudeau, prim-ministrul Canadei.Marise Payne, ministrul australian al Apararii, a transmis ca si tara sa sustine actiunea militara a aliatilor impotriva regimului de la Damsc."Australia sustine aceste atacuri, care demonstreaza ca a fost dat un raspuns proportional. A fost transmis un mesaj clar catre Bashar al-Assad si catre sustinatorii sai, Rusia si Iran , ca utilizarea armelor chimice nu va fi tolerata", a precizat ministrul australian al Apararii.Desi nu a exprimat inca un punct de vedere oficial, Turcia considera ca aliatii occidentali au procedat bine atacand Siria si sanctionand regimul lui Bashar al-Assad pentru folosirea de arme chimice impotriva propriului popor."Consideram ca operatiunea desfasurata impotriva Guvernului sirian de Statele Unite, Marea Britanie si Franta a fost un raspuns adecvat", a declarat o sursa ministeriala turca pentru Reuters. SUA, M.Britanie si Franta au lansat, sambata dimineata, un atac cu rachete de croaziera in Siria, cu scopul declarat de a sanctiona regimul Bashar al-Assad pentru atacul chimic comis la periferia orasului Damasc.Bombardamentele lansate de Statele Unite, Marea Britanie si Franta au vizat trei obiective militare din Siria, iar aliatii occidentali nu au inregistrat pierderi, anunta Departamentul american al Apararii.Sistemele antiaeriene siriene au ripostat la bombardamentele efectuate de Statele Unite, Franta si Marea Britanie la periferia Damascului, a anuntat Televiziunea publica siriana, care sustine ca sistemele antibalistice au doborat cel putin zece rachete occidentale.Bombardamentele s-au incheiat si nu sunt planificate noi atacuri, a declarat seful Pentagonului, fara insa a exclude posibilitatea unor noi operatiuni punctuale daca situatia va impune acest lucru.Citeste detalii despre atacul asupra Siriei