Retragerea americana din nordul Siriei si consecintele ei

De mai multe luni tot ameninta presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, sambata a trecut la fapte: el a anuntat ca Turcia va ataca in Siria cu aviatia militara si trupele de infanterie. Obiectivul ar fi crearea unei zone de securitate in nordul Siriei, de-a lungul granitei cu Turcia. In acest fel, va fi combatuta direct, printre altele, prezenta in regiune a aliantei rebele a Fortelor Democrate Siriene (SDF), o grupare condusa de militiile kurde YPG. Ankara ii considera pe kurzii din nordul Siriei o amenintare la adresa securitatii sale nationale.Pentru SUA insa, militiile YPG sunt de multa vreme deja un partener important in regiune. Trupele americane si cele kurde au reusit impreuna sa invinga asa-numitul Stat Islamic, organizatie terorista care a fost alungata din zona. SUA au incercat sa gaseasca impreuna cu Turcia o solutie comuna pentru asigurarea securitatii in regiunea de granita, respectand simultan si interesele kurzilor, dar demersurile nu au avut succes. Luni dimineata, SDF a confirmat ca, in mod suprinzator, trupele americane au inceput retragerea din nordul Siriei. Casa Alba a anuntat ca aliatii kurzi nu vor fi aparati in cazul unei invazii turce in zona.Intentia presedintelui turc ar putea avea urmari catastrofale pentru regiune si chiar mai departe. Zeci de mii de sustinatori si luptatori ai Statului Islamic (IS) s-ar afla in taberele kurde din nordul Siriei. "Unul din pericolele majore ar fi evadarea prizonierilor IS din nordul Siriei si mutarea lor in Irak. Acest lucru ne-ar afecta direct interesele", a declarat pentru Deutsche Welle deputatul german Roderich Kiesewetter.Acesta se teme, la fel ca multi alti politicieni din UE, ca retragerea americana ar putea fi benefica pentru militiile teroriste si ar lasa Turcia ca principala putere in zona.La Bruxelles, actualele evolutii sunt privite cu ingrijorare. Purtatoarea de cuvant a Comisiei Europene Maja Kocijacic a declarat ca UE sustine in continuare integritatea teritoriala a Siriei, desi intelege ingrijorarile Turciei privind propria securitate. UE nu ar considera prin urmare justificata o ofensiva militara a Turciei in Siria."Noi lupte in nord-estul Siriei nu ar inrautati doar suferintele populatiei civile si ar genera noi refugiati, ci ar submina direct procesul politic din Siria, pe care noi il sprijinim," a spus Kocijacic.Julien Barnes-Dacey, de la thinktank-ul European Council on Foreign Relations, crede ca Turcia nu are niciun plan de actiune in cazul unei revigorari a Statului Islamic. Prioritatea Ankarei ar fi atacarea kurzilor si slabirea lor.In taberele supravegheate de kurzi s-ar afla si mii de luptatori IS tinuti prizonieri, dintre care multi ar proveni din state europene, de exemplu din Germania. SUA cer ca acesti prizonieri sa fie reprimiti in tarile lor de origine si trimisi in judecata, dar europenii nu iau in serios solicitarile Washingtonului. Barnes-Dacey spune ca aceste tari europene au esuat in a-si asuma raspunderea pentru cetatenii lor. "Daca aceasta regiune va fi cuprinsa de un nou conflict, orice se poate intampla cu prizonierii IS".Pe langa preocuparile de securitate si de extindere a influentei in regiunea de granita, situatia refugiatilor sirieni din Turcia ar juca de asemenea un rol decisiv in planificata operatiune militara turca. De la inceperea razboiului din Siria, cam 3,6 milioane de sirieni s-au refugiat in Turcia. La inceput, acestia au fost primiti cu ospitalitate, acum insa atmosfera s-a stricat. Presedintele Erdogan a anuntat ca vrea sa-i mute pe refugiatii sirieni din Turcia in planificata zona de securitate din nordul Siriei, facilitandu-le astfel revenirea in patria lor.Criticii il acuza ca ar urmari astfel doar interese de politica externa. Este si parerea eurodeputatei germane Ozlem Alev Demirel, de la Partidul Stangii. Va fi distrusa astfel, arata ea, administratia independenta si democratica a kurzilor din regiune. "Invazia si colonizarea zonei cu refugiati sirieni ar fi factori prin care Turcia ar castiga influenta asupra noii organizari a Siriei", sustine ea.Noi lupte in nordul Siriei ar putea avea insa si efectul contrar, generand si mai multi refugiati. Turcia s-a obligat prin acordul cu UE din 2016 sa impiedice plecarea refugiatilor spre blocul comunitar. Daca ofensiva militara turca va genera un nou val de refugiati, acestia ar urma sa ajunga mai intai in Turcia, ceea ce ar spori major si presiunile migrationiste asupra UE.De luni bune, situatia incordata din nordul Siriei a escaladat tensiunile dintre partenerii NATO Turcia si SUA. Ankara considera militiile kurde YPG drept organizatie terorista, in timp ce Washingtonul le-a acordat luptatorilor kurzi sprijin militar. Situatia a dus la incidente diplomatice intre cele doua tari, dar deocamdata nu ar fi un caz pentru NATO. La intrebarea DW, un purtator de cuvant al Aliantei a sugerat ca lucrurile trebuie rezolvate de Washington si Ankara. Retragerea americana inseamna ca detensionarea situatiei mai are de asteptat. Presedintele Donald Trump s-a pronuntat luni seara, ca de obicei, pe Twitter, amenintand cu pedepsirea Turciei , in cazul in care invazia militara turca in Siria ar leza interese americane. "Voi distruge complet economia Turciei", a scris Trump pe Twitter. Nu se stie daca vorbele sale vor fi urmate si de fapte. Sigur este insa un alt lucru: daca ofensiva militara turca va favoriza revenirea Statului Islamic, atunci conflictul nu va mai putea fi rezolvat doar de Washington si Ankara.