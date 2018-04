Rusia a propus o rezolutie in care a cerut condamnarea atacului din Siria. Consiliul de Securitate al ONU a respins-o

Ziare.

com

Consiliul de Securitate al ONU nu a adoptat insa proiectul.In favoarea rezolutiei au votat doar Rusia, China si Bolivia. Alte patru tari s-au abtinut, iar opt au votat impotriva, informeaza Reuters si AFP.Pentru adoptarea unei rezolutii a Consiliului sunt necesare noua voturi din cele 15 si trebuie sa nu existe niciun veto din partea unuia din cei cinci membri permanenti - SUA, Rusia, China, Regatul Unit si Franta.In cursul reuniunii, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si-a exprimat ingrijorarea fata de operatiunea militara occidentala impotriva Siriei si a cerut respectarea Cartei Natiunilor Unite, transmite Xinhua.El a insistat ca toate statele membre ale ONU sa dea dovada de retinere in actualul context periculos si sa evite orice actiuni care ar putea provoca o escaladare si aduce mai multe suferinte poporului sirian.Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, care a discutat telefonic sambata cu omologul sau american, Donald Trump, si cu premierul britanic, Theresa May, si-a exprimat satisfactia privind "excelenta coordonare" a fortelor franceze, britanice si americane pentru loviturile din Siria.Ulterior, presedintia franceza a apreciat intr-un comunicat citat de AFP ca "acum Consiliul de Securitate al ONU trebuie sa reia initiativa privind problemele politice, chimice si umanitare din Siria, pentru a asigura protectia populatiei civile si pentru ca tara sa isi redobandeasca in sfarsit pacea". Franta urmeaza sa depuna la ONU un alt proiect de rezolutie privind Siria.C.S.