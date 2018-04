Rusia ameninta ca ar putea inarma Siria cu rachete antiaeriene performate

Ziare.

In timpul unei conferinte a Ministerului rus al Apararii care s-a desfasurat sambata, Sergey Rudskoi a dat detalii cu privire la planurile pe care Rusia le are pentru inarmarea altor state."In urma cu cativa ani, tinand cont de solicitarile unora dintre partenerii nostri din Vest, am sistat furnizarea de sisteme aeriene de tip S-300 care Siria. Dar dat fiind modul in care e evoluat situatia, consideram ca e posibil sa reincepem necogierile privind livrarea unor astfel de sisteme, nu doar catre Siria si si catre alte state", a declarat Sergey Rudskoi, citat de agentia Tass.Presedintele Vladimir Putin sustine, insa, ca acest atac este un act de agresiune din partea Occidentului si ca in Siria nu s-au folosit arme chimice.