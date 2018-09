Rusia ataca orase din Siria impreuna cu fortele lui Assad: Bombe cu baril, aruncate pe casele civililor

Ziare.

Martorii si salvatorii au declarat ca cel putin 12 lovituri aeriene au lovit mai multe sate si orase din sudul orasului Idlib si orasul Latamneh din nordul provinciei Hame, unde rebelii inca detin controlul.Elicoptere siriene au aruncat asa-numitele bombe de baril, containere umplute cu materiale explozive, pe casele civililor de la marginea orasului Khan Sheikhoun, au spus doi locuitori din zona din sudul statului Idlib.Trei civili au fost ucisi in satul Abdeen din sudul regiunii Idlib, a transmis o sursa de aparare civila.Summit-ul de vineri s-a axat pe operatiunea militara care se desfasoara in Idlib, ultimul mare bastion al opozitiei active din Siria.Presedintele turc Tayyip Erdogan a solicitat incetarea focului in timpul summitului, dar presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca un armistitiu ar fi inutil, deoarece nu implica gruparile militare islamiste si aliatii lui Assad, considerati teroristi.Organizatia Natiunilor Unite se teme ca o ofensiva la scara larga ar putea provoca o catastrofa umanitara ce implica zeci de mii de civili.