Rusia avertizeaza ca atacurile din Siria vor avea consecinte. Insultarea presedintelui Rusiei este inacceptabila

"Cele mai sumbre temeri s-au adeverit. Avertismentele noastre au fost ignorate. Este aplicat un scenariu planificat. Suntem din nou amenintati. Am avertizat ca actiunile de acest gen nu vor ramane fara consecinte. Intreaga responsabilitate pentru aceste actiuni apartine Washingtonului, Londrei si Parisului. Insultarea presedintelui Rusiei este inacceptabila si inadmisibila", afirma ambasadorul rus."Statele Unite, care detin cel mai mare arsenal chimic, nu au dreptul moral de a blama alte tari", a subliniat diplomatul rus.Si Ministerrul rus de Externe a reactionat. "Statele Unite si aliatii au efectuat un atac militar impotriva Siriei precis in momentul in care tara a primit o sansa la un viitor pasnic", a declarat Maria Zakharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, informeaza site-ul agentiei Tass."Cei responsabili se pretind liderii morali ai lumii si isi declara exclusivitatea si unicitatea", a afirmat Zakharova."De fapt, este nevoie de un fel particular de unicitate sa ataci capitala Siriei intr-un moment in care tara a primit in sfarsit o sansa de pace", a conchis reprezentanta Moscovei.SUA, M.Britanie si Franta au lansat, sambata dimineata, un atac cu rachete de croaziera in Siria, cu scopul declarat de a sanctiona regimul Bashar al-Assad pentru atacul chimic comis la periferia orasului Damasc.Bombardamentele lansate de Statele Unite, Marea Britanie si Franta au vizat trei obiective militare din Siria, iar aliatii occidentali nu au inregistrat pierderi, anunta Departamentul american al Apararii.Sistemele antiaeriene siriene au ripostat la bombardamentele efectuate de Statele Unite, Franta si Marea Britanie la periferia Damascului, a anuntat Televiziunea publica siriana, care sustine ca sistemele antibalistice au doborat cel putin zece rachete occidentale.Bombardamentele s-au incheiat si nu sunt planificate noi atacuri, a declarat seful Pentagonului, fara insa a exclude posibilitatea unor noi operatiuni punctuale daca situatia va impune acest lucru.Citeste detalii despre atacul asupra Siriei