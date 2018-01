Rusia isi retrage trupele dintr-o zona a Siriei, dupa ce turcii au lansat un atac aerian si terestru

Ziare.

"Comandamentul fortelor ruse din Siria a luat masuri pentru a asigura securitatea militarilor rusi desfasurati in zona Afrin", a afirmat ministerul intr-un comunicat, precizand ca trupele au fost retrase catre zona "de detensionare" Tall Rifaat, relateaza AFP.Aceste masuri au fost luate "pentru a impiedica posibile provocari si pentru a exclude orice amenintare la viata militarilor rusi".Anuntul armatei ruse are loc dupa ce Turcia a confirmat ca a lansat o operatiune militara in nordul Siriei impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului, considerate de Ankara drept o organizatie terorista.Rusia a intervenit militar in Siria din septembrie 2015 in sprijinul fortelor regimului de la Damasc si impotriva jihadistilor Statului Islamic.Un oficial kurd a declarat, sambata, ca avioane de lupta turcesti au lovit zone rezidentiale din Afrin si mai multe persoane au fost ranite, relateaza Reuters.