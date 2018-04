Rusia sustine ca are dovezi ca Marea Britanie este implicata direct in atacul chimic din Siria

Vladimir Putin si Emmanuel Macron au discutat despre situatia din Siria

"Astazi, Ministerul Apararii a primit noi dovezi despre implicarea directa a Marii Britanii in organizarea acestei provocari in suburbia Ghuta de Est", a declarat Igor Konasenkov, purtatorul de cuvant al institutiei.Potrivit oficialului rus, organizatia umanitara insurgenta Castile Albe a fost supusa presiunilor Londrei in perioada 3-6 aprilie pentru lansarea rapida a acestei provocari.De asemenea, Vasili Nebenzia, ambasadorul rus la Natiunile Unite a acuzat Statele Unite, Franta si Marea Britanie ca sunt interesate doar sa inlature Administratia legitima din Siria si sa izoleze Rusia "Continuam sa observam pregatiri militare periculoase pentru un act ilegal de forta asupra unui stat suveran, in ceea ce ar constitui o incalcare a legislatiei internationale", a declarat vineri Vasili Nebenzia, indemnandu-i pe liderii Statelor Unite, Marii Britanii si Frantei sa isi reanalizeze "imediat" planurile."Singurul lucru de care sunt interesate aceste tari este inlaturarea Administratiei din Siria si izolarea Rusiei", a subliniat ambasadorul rus, citat de site-ul agentiei Reuters.Vneri, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si omologul sau francez Emmanuel Macron au purtat o conversatie telefonica legata de situatia din Siria, a anuntat Dimitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, relateaza site-ul agentiei Tass.Putin si Macron au convenit ca ministrii Apararii si de Externe din cele doua state sa mentina dialogul pentru a evita escaladarea tensiunilor din Siria."Cele doua parti au schimbat pareri cu privire la actuala situatie din Siria, care a escaladat dupa presupusul atac chimic din orasul Duma", a transmis Peskov.Presedintele Rusiei a cerut demararea unei investigatii impartiale in orasul sirian Duma si a atras atentia ca toate partile trebuie sa se abtina de la "acuzatii nefondate" pana cand se incheie ancheta privind atacul chimic.Presedintele american, Donald Trump , a avertizat, miercuri, Rusia ca Statele Unite vor ataca Siria, din cauza unui presupus atac chimic atribuit Administratiei Bashar al-Assad. "Rusia a promis ca va dobori toate rachetele lansate spre Siria. Rusia, pregateste-te, pentru ca rachetele vor veni, frumoase, noi si inteligente! Nu ar trebui sa fiti parteneri cu un animal care isi omoara poporul cu gaz si se bucura de asta!", a transmis Donald Trump miercuri prin Twitter "Regimul sirian face lucruri pe care nimeni nu le considera posibile, in pofida investigatiei corupte si nesfarsite efectuate de Rusia, care consuma mult timp si atentie. (...) Relatiile noastre cu Rusia sunt in acest moment in situatia cea mai rea de pana acum, inclusiv comparativ cu Razboiul Rece. Nu exista motive pentru aceasta situatie. Rusia are nevoie sa o ajutam economic, un lucru pe care l-am face usor, si avem nevoie sa coopereze toate natiunile. Sa oprim cursa inarmarii?", a adaugat Donald Trump.Administratia Bashar al-Assad si Rusia au negat orice implicare in incidentul chimic de la periferia Damascului. Moscova afirma ca atacul chimic a fost comis de organizatia umanitara insurgenta Castile Albe, fiind o inscenare care ar urma sa fie pretext pentru o operatiune militara.Administratia Vladimir Putin a avertizat Washingtonul sa nu lanseze niciun atac contra Siriei. Oficiali militari de la Moscova au amenintat ca armata rusa va dobori rachetele lansate de SUA si va ataca sistemele de lansare. Rusia a recomandat Statelor Unite sa atace teroristi, nu guverne legitime. "Rachetele inteligente trebuie sa vizeze teroristi, nu o administratie legitima care lupta de ani intregi impotriva terorismului", a declarat miercuri Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe.