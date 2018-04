Rusia sustine ca atacul chimic din Siria este o inscenare. Putin face apel la "bun simt" in relatiile internationale

Putin spera ca bunul-simt va prevala in relatiile internationale, "din ce in ce mai haotice"

"Pe 7 aprilie, probabil a fost facuta ultima tentativa de inscenare a unui atac cu arme chimice in zona Ghuta de Est. Cunoscutul grup Castile Albe, care actioneaza in cadrul organizatiilor teroriste, a inscenat si a filmat un atac cu arme chimice asupra civililor in suburbia Duma", afirma generalul Viktor Poznihir, adjunct al sefului Statului Major al armatei ruse, citat de site-ul agentiei Tass."In cursul operatiunilor umanitare, grupuri militare ilegale din Ghuta de Est au incercat in mod repetat sa organizeze provocari prin utilizarea de arme chimice pentru a atribui atacurile fortelor guvernamentale siriene", a precizat generalul rus.Grupul umanitar insurgent Castile Albe se numara printre organizatiile nonguvernamentale care au semnalat presupusul atac chimic, atribuindu-l, alaturi de Statele Unite, Administratiei Bashar al-Assad.Presedintele Rusiei, Vladimir Putin , a exprimat miercuri speranta ca bunul-simt va prevala in relatiile internationale, in prezent "din ce in ce mai haotice", pe fondul tensiunilor cu Occidentul."Situatia din lume devine din ce in ce mai haotica. Cu toate acestea, speram ca bunul-simt va prevala si ca relatiile internationale vor lua o turnura constructiva, ca sistemul mondial va deveni mai stabil si mai previzibil", a declarat Vladimir Putin intr-un discurs rostit la o reuniune cu diplomati straini, potrivit cotidianului Le Figaro.