Rusii recunosc ca au testat peste 200 de arme noi in Siria. 400 de oameni au fost ucisi doar in ultimele 5 zile

"Ajutand poporul nostru frate sirian, noi", a declarat generalul Vladimir Samanov, fost comandant al trupelor de parasutisti devenit deputat, vorbind in Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului federal rus)."Aceasta a aratat lumii intregi eficienta armelor rusesti", a spus el intr-un discurs rostit cu ocazia Zilei Aparatorilor Patriei, sarbatorita in Rusia la 23 februarie, potrivit afirmatiilor publicate pe site-ul partidului Edinaia Rossia (Rusia Unita), aflat la putere.Generalul nu a precizat despre ce fel de tipuri de arme este vorba, nici data sau unde au fost acestea testate in Siria.Rusia, principalul aliat al regimului Bashar al-Assad, este acuzata de diplomatia americana ca este in parte responsabila de bombardamentele violente asupra enclavei rebele Ghouta orientala, care au facut peste 380 de morti in cinci zile.Miercuri, Kremlinul a dezmintit orice implicare a Rusiei in aceste raiduri impotriva ultimului bastion controlat de catre rebeli in apropiere de Damasc."Cei responsabili de situatia din Ghouta orientala sunt cei care ii sustin pe teroristii de acolo. Si dupa cum stiti, nici Rusia, nici Siria, nici Iranul nu apartin acestei categorii de tari", a reiterat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.Doua exemplare ale celui mai nou avion de vanatoare rus, SU-57, de a cincea generatie, au fost desfasurate miercuri in Siria, potrivit grupului de analisti rusi Conflict Intelligence Team si cotidianului rus Kommersant, care citeaza surse anonime.Aceasta informatie nu a fost confirmata insa de Ministerul Apararii rus.Rusia a intervenit militar in Siria in septembrie 2015 in sprijinul armatei presedintelui Bashar al-Assad. In decembrie 2017, presedintele Vladimir Putin a ordonat retragerea partiala a trupelor sale din Siria, considerand 'indeplinita' misiunea armatei ruse in aceasta tara.Peste 400 de civili au fost ucisi in cinci zile de lovituri aeriene si de tiruri ale artileriei intreprinse de regimul sirian si aliatul sau rus in Ghouta Orientala, enclava rebela asediata, situata la est de Damasc, a anuntat joi Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), citat de AFP."In cinci zile de lovituri aeriene si de tiruri intense ale artileriei au fost ucisi 403 civili, inclusiv 95 de copii", a afirmat OSDO, precizand ca numai joi au fost omorati cel putin 46 de civili.Regimul intreprinde, incepand de duminica, o campanie de bombardamente devastatoare in enclava Ghouta Orientala, pe care o asediaza din 2013 si care este ultimul fief rebel la portile capitalei siriene.Potrivit unui ziar apropiat regimului lui Bashar Al-Assad, aceasta noua campanie de bombardamente in Ghouta Orientala constituie preambulul unei ofensive terestre a fortelor guvernamentale.OSDO mentioneaza ca bilantul victimelor a crescut joi ca urmare a unor noi lovituri aeriene si a descoperirii sub daramaturi a corpurilor unor civili ucisi cu o zi mai inainte.