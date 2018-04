Rusii relateaza cum se prezenta si ce a spus Assad dupa atacul cu rachete asupra Siriei

Ziare.

Declaratiile lui Bashar al-Assad au fost facute in contextul in care mai multi parlamentari rusi au efectuat o vizita in Siria, la cateva ore dupa bombardamentele efectuate de aliatii occidentali impotriva regimului de la Damasc , relateaza agentiile Reuters si Interfax.Parlamentarii rusi au precizat ca liderul regimului de la Damasc era "intr-o dispozitie buna" si ca a laudat sistemele de aparare antiaeriana fabricate in Uniunea Sovietica si folosite de Siria pentru respingerea atacurilor lansate de catre puterile occidentale."Atacurile asupra Siriei efectuate de coalitia occidentala reprezinta un act de agresiune. Siria isi va continua dezvoltarea suverana si independenta, in pofida agendei Occidentului", le-a transmis presedintele sirian parlamentarilor din Rusia. Ministerul rus al Apararii a transmis sambata ca multe dintre rachetele occidentalilor nu si-au atins tinta, pentru ca sirienii le-au doborat folosind echipamente sovietice vechi de 30 de ani.Totusi, oficiali ai Pentagonului au sustinut ca fortele siriene au lansat in replica la atacul aliat 40 de rachete sol-aer, majoritatea dupa ce atacul deja se incheiase. Si niciuna nu si-ar fi atins tinta.