Rusii secera locuitorii Siriei cu bombe aruncate din avion: Zeci de victime intr-o zi

"Miercuri, in Ghouta Rasariteana au fost ucisi 23 de civili, 18 dintre acestia in lovituri aeriene rusesti vizand orasul Mesraba, iar restul de tiruri ale regimului asupra altor doua orase", a declarat directorul OSDO, Rami Abdel Rahmane.Potrivit Observatorului, printre victime se afla trei copii, 11 femei si un voluntar al Castilor Albe, o organizatie care ofera ajutor in zonele rebelilor. De asemenea, s-au inregistrat zeci de raniti, transmite AFP.Potrivit lui Rami Abdel Rahmane, "loviturile aeriene rusesti au vizat imobile de locuit de la Mesraba", un oras aflat sub controlul gruparii rebele Jaish Al-Islam, puternica in Ghouta.Directorul OSDO a precizat ca "sediul Jaish al-Islam este la periferia orasului, si nu in interior".