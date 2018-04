Rusii spun ca ei n-au gasit nicio substanta chimica la Douma, unde peste 70 de oameni au fost ucisi

Russia's top diplomat comments on chemical weapons use and provocations in Syria https://t.co/jVz8zMprr9 pic.twitter.com/TgPrT8vUk4 - TASS (@tassagency_en) April 9, 2018

"Specialistii nostri militari au fost deja acolo (...). Nu au descoperit nicio urma de clor sau alta substanta chimica folosita impotriva civililor", a declarat el intr-o conferinta de presa.Printre altele, seful diplomatiei ruse a avertizat ca loviturile ce au vizat luni dimineata o baza militara a regimului in centrul Siriei, pentru care Damascul si Moscova au facut responsabil Israelul, reprezinta o "evolutie foarte periculoasa"."Aceasta este o evolutie foarte periculoasa a situatiei. Sper ca cel putin militarii americani si cei ai tarilor coalitiei conduse de SUA inteleg acest lucru", a adaugat Lavrov, dupa o intalnire la Moscova cu omologul sau tadjic.Atacul recent de la Douma, in care peste 70 de oameni au murit, potrivit observatorilor din Siria, in urma expunerii la arme chimice, a determinat reunirea Consiliului de Securitate al ONU si reactii dure ale Occidentului."Consiliul de Securitate se va reuni si solicita accesul imediat la primii respondenti, sustinerea unei investigatii independente si pedepsirea celor responsabili penru acest act atroce", a declarat ambasadorul SUA la ONU Nikki Haley.Haley a avertizat luna trecuta ca, in cazul in care Consiliul de Securitate nu va lua masuri concrete in Siria, Washingtonul este "pregatit sa actioneze" si ca SUA ar putea lansa un nou atac punctual asupra regiunii.Presedintele american Donald Trump a avertizat ca exista "un pret mai mare platit", dupa ce echipajele de ajutor medical au anuntat ca zeci de persoane au fost ucise de un gaz otravitor in oralul Douma, ultima reduta a rebelilor din regiunea Ghuta de Est. Guvernul sirian neaga ca atacul ar fi putut fi lansat de fortele sale.