Schimb de prizonieri cu Statul islamic: Sute de jihadisti eliberati, inclusiv straini

Potrivit The Telegraph, cetateni francezi si germani se numara printre jihadistii eliberati. Trei prizonieri britanici detinuti de FDS, o alianta de combatanti arabi si kurzi sustinuta de Statele Unite, ar putea, de asemenea, sa figureze in viitoare acorduri de schimb de prizonieri, indica publicatia.Aceasta afirma ca trei schimburi de prizonieri au avut loc intre FDS si organizatia Stat Islamic. Primul, in februarie, a vizat 200 de jihadisti, majoritatea ceceni si arabi, dar si "un anumit numar de francezi si cel putin un german". Ei au fost dusi din inchisori ale FDS catre zone aflate sub controlul jihadistilor in provincia Deir Ezzor.In aprilie, circa 15 luptatori si 40 de femei si copii, printre care marocani, francezi, belgieni si olandezi, ar fi fost schimbati. "Cei mai multi au fost trimisi pe teritoriul Statului Islamic contra vointei lor", conform unui sef tribal care ar fi servit ca mediator, citat de cotidianul mentionat.In schimb, gruparea ar fi eliberat un numar identic de prizonieri kurzi capturati in luptele de la Deir Ezzor si ar fi promis sa nu atace campurile de petrol si gaze de sub controlul FDS.Ultimul schimb de prizonieri ar fi avut loc pe 6 iunie in orasul Hajin, provincia Deir Ezzor, si ar fi vizat 15 sotii de jihadisti.FDS detine mii de jihadisti straini de zeci de nationalitati, iar soarta lor ramane neclara in conditiile in care autoritatile din tarile de origine refuza in cazul multora dintre ei sa-i recupereze.Contactate de AFP, ministerele de Externe din Marea Britanie, Germania si Olanda nu au au avut nicio reactie.