Sedinta extraordinara a NATO pentru a discuta consecintele atacului din Siria

In sedinta de Consiliu NATO, SUA, Marea Britanie si Franta vor prezenta modul in care a evolut situatia din Siria, in ultimele ore.NATO a anuntat reuniunea Consiliului prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul propriu. In document se arata ca discutiile urmeaza sa inceapa in jurul orei 17:45 (16.45, ora Romaniei - n.red.), iarla finalul acestora, oficiali ai Aliantei vor face declaratii de presa.Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anuntat deja ca sustine actiunea celor trei state care au atacat in cursul diminetii de sambata trei obiective militare din Siria. Presedintele Klaus Iohannis si Ministerul Afacerilor Externe din Romania au anuntat ca tara noastra, ca membra NATO, sustine actiunile partenerilor sai strategici si condamna folosirea armelor chimice nu doar in Siria, ci oriunde in lume si in orice situatie.