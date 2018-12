Siria acuza Israelul ca a atacat cu rachete tinte de langa Damasc si a provocat victime

Ziare.

"Apararea noastra antiaeriana a tras asupra rachetelor ostile lansate de avioane militare israeliene de deasupra teritoriului Libanului si a doborat cele mai multe dintre ele inainte de a lovi tintele", a precizat sursa militara citata de Reuters.Un depozit de arme a fost lovit si trei soldati au fost raniti din cauza atacului, a adaugat sursa citata.Pana in prezent este neclar care ar fi fost tintele rachetelor israeliene, comenteaza Reuters.Media de stat siriene au relatat mai devreme in cursul serii ca apararea antiaeriana a doborat mai multe "tinte inamice" din apropiere de Damasc.Un purtator de cuvant al armatei israeliene a refuzat sa comenteze informatiile in cauza."Un sistem de aparare antiaeriana al Fortelor israeliene de aparare s-a activat drept raspuns la o racheta antiaeriana lansata din Siria", se mentiona mai tarziu pe contul oficial de Twitter al armatei israeliene.Observatorul sirian pentru drepturile omului, un ONG cu sediul in Marea Britanie care monitorizeaza razboiul, sustine ca rachete israeliene au fost lansate de deasupra teritoriului Libanului si au vizat zone rurale aflate la vest si sud-vest de Damasc."Un numar de rachete a lovit depozite ale Hezbollah si ale fortelor iraniene", precizeaza Observatorul, adaugand ca nu s-au semnalat pagube materiale sau victime.Agentia nationala libaneza de stiri (NNA) a relatat ca avioane israeliene au zburat la altitudine joasa deasupra sudului si estului Libanului.Martori oculari au relatat ca s-au inregistrat explozii in apropierea aeroportului militar Mezze, aflat la vest de Damasc, dar si zonele Kesawa si Jimraya, in nord-vestul capitalei siriene.In timpul celor peste 7 ani de razboi civil din Siria vecina, Israelul a devenit tot mai alarmat de influenta in crestere a marelui sau rival Iran, un aliat cheie al presedintelui sirian Bashar al-Assad.Fortele aeriene israeliene au lovit zeci de obiective descrise ca fiind contingente iraniene sau transferuri de arme catre miscarea siita libaneza Hezbollah sustinuta de Iran, potrivit Reuters.