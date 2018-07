Siria acuza Israelul ca a lansat atacuri aeriene asupra unei baze de pe teritoriul sau

Ziare.

com

Agentia siriana de stiri SANA, controlata de regim, a informat ca sistemele de aparare antiaeriana din baza T4 au deschis focul asupra unor avioane de lupta si rachete lansate de acestea, informeaza Haaretz Sirienii sustin ca avioanele ar fi israeliene si ca au venit prin Iordania zburand foarte jos, pentru a evitat radarele. Acestea ar fi trecut chiar pe langa o baza americana, in drumul lor, inainte sa lanseze atacul.Armata siriana a catalogat atacul drept "o agresiune" asupra Siriei. Originea si natura atacului nu au fost clarificate imediat, insa un ofiter sirian a declarat ca antiaerienele au doborat rachete lansate spre baza aeriana din provincia Homs.Un episod similar s-a petrecut si in primavara, cand fortele armate loiale regimului de la Damasc au anuntat ca mai multe baze militare siriene au fost vizate de atacuri cu rachete, catalogand incidentul drept o noua "agresiune" comisa de inamicii tari, in urma caruia 26 de persoane si-au pierdut viata.Si atunci sirienii au dat vina pe Israel, care nu a confirmat sau infirmat acuzatiile.Si ministerul rus de Externe a comunicat atunci ca doua aeronove israeliene F-15 ar fi atacat baza militara Tiyas, cunoscuta si ca T4, situata intre orasele Homs si Palmyra."Toate violentele si instabilitatea din Siria sunt provocate de incercarile Iranului de a stabili o prezenta militara acolo. Israelul nu va permite deschiderea unui front in nordul Siriei", a declarat cu acea ocazie Yisrael Katz, ministrul Informatiilor din Israel.Regimul de la Teheran, unul dintre inamicii Israelului, se numara printre principalii sustinatori ai Administratiei Bashar Al-Assad in conflictul din Siria si a jucat un rol major in recentele victorii ale armatei siriene.