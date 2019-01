Siria: Cel putin 19 morti in lupte duse intre jihadisti si rebeli in nordul tarii

Ziare.

Luptele s-au dus intre gruparea jihadista Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), dominata de fosta ramura a organizatiei Al-Qaida, si o coalitie de grupuri rebele si au avut loc in vestul provinciei Alep, potrivit OSDO care dispune de o vasta retea de surse in Siria aflata in razboi Luni, jihadistii din HTS au acuzat grupul rebel Nour al-Din al-Zenki ca a ucis cinci dintre luptatorii lor si au lansat o ofensiva asupra pozitiilor detinute de rebeli in aceasta provincie limitrofa cu Idlib.Directorul OSDO, Rami Abdel Rahmane, a facut cunoscut ca 12 combatanti din HTS, cinci membri ai grupului Nour al-Din al-Zenki si doi civili au fost ucisi in confruntari, alte 35 de persoane fiind ranite.Grupul Nour al-Din al-Zenki este una din principalele componente ale Frontului national de eliberare (FNL), alianta rebela cea mai importanta din Siria, sustinuta de Turcia HTS si alte grupari jihadiste domina mai multe de jumatate din provincia invecinata Idlib, ultimul mare bastion insurgent din Siria. Restul provinciei se afla mai ales sub controlul FNL.Cele doua formatiuni se afla la cutite de peste doi ani si se lupta frecvent pentru a cuceri teritoriile adversarilor.Razboiul a devenit tot mai complex de-a lungul anilor odata cu implicarea puterilor straine si a gruparilor jihadiste pe un teritoriu din ce in ce mai fragmentat