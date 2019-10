Siria: Germania opreste exporturile de armament spre Turcia

Ziare.

"In contextul ofensivei militare turce in nord-estul Siriei, Guvernul Germaniei a decis sa nu mai emita autorizatii pentru echipamente militare care ar putea fi utilizate in astfel de operatiuni", a declarat Heiko Maas, ministrul german de Externe, citat de publicatia Bild.Ministrul german de Externe a argumentat ca Guvernul de la Berlin a adoptat din anul 2016 o atitudine foarte stricta privind exporturile de armament spre Turcia, din cauza operatiunilor turce din regiunea siriana Afrin.Germania a exportat in anul 2018 echipamente militare in valoare de 242,8 milioane de euro in Turcia.Uniunea Europeana si Statele Unite au cerut Turciei sa inceteze rapid ofensiva militara antikurda din Siria. Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, a indemnat Turcia sa dea dovada de retinere in ofensiva militara lansata in nordul si nord-estul Siriei.Armata Turciei a lansat miercuri operatiuni militare in nordul Siriei, de-a lungul frontierei comune, vizand grupuri insurgente kurde. Administratia Recep Tayyip Erdogan vrea sa creeze o "zona de securitate" in nordul si nord-estul Siriei, de-a lungul frontierei cu Turcia.