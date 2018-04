Siria: Suspiciuni privind un atac chimic - Mai multe cazuri de sufocare au fost raportate

Ziare.

Imediat dupa acuzatiile Castilor Albe, implicate in eforturile de salvare din zona rebela, media de stat de la Damasc a negat orice responsabilitate a regimului lui Bashar al-Assad si a denuntat incidentul drept o "farsa" a insurgentilor aflati in deruta.Aceste acuzatii intervin dupa ce fortele regimului au reluat bombardamentele asupra orasului Douma, ultimul din Ghouta Orientala detinut inca de rebelii din Jaish al-Islam."Unsprezece persoane, dintre care cinci copii, au prezentat semne de sufocare, dupa un raid aerian al regimului in periferia nordica a orasului Douma", a indicat pentru AFP directorul Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), Rami Abdel Rahman.Acesta nu a fost in masura sa determine cauza simptomelor."Cazuri de sufocare printre civili dupa un raid asupra unui cartier rezidential din Douma", au scris Castile Albe, pe contul lor de Twitter , evocand utilizarea unui gaz toxic cu continut de clor.Syrian American Medical Society (SAMS), o organizatie neguvernamentala care acorda sprijin logistic institutiilor medicale din Ghouta, a prezentat o marturie asemanatoare.Un medic din Douma a tratat "un numar de pacienti cu simptome de expunere la clor", a indicat, pentru AFP, Mohamed Kattoub, un responsabil al SAMS.Citata de agentia Sana, o "sursa oficiala" a respins prompt orice responsabilitate a regimului, denuntand o "farsa"."Armata, care progreseaza rapid si cu hotarare, nu are nevoie sa utilizeze vreo substanta chimica", a afirmat aceasta, cu referire la ofensiva lansata pe 18 februarie de fortele guvernamentale care au recucerit deja 95% din teritoriile detinute de rebeli in Ghouta.Regimul sirian, care a dezmintit de mai multe ori folosirea armelor chimice, a fost acuzat in ultimele luni pentru presupuse atacuri cu clor, in special in Ghouta.Aceste acuzatii, "nerealiste" potrivit lui Bashar al-Assad, au provocat un scandal pe scena internationala, Washingtonul si Parisul fluturand amenintarea cu lovituri in Siria De la inceputul lunii martie, cel putin 60 de cazuri de sufocare au fost raportate de OSDO in Ghouta, personalul medical evocand un posibil atac cu clor.De vineri si odata cu reluarea bombardamentelor regimului asupra Douma, aproape 50 de civili au fost ucisi in raiduri aeriene, conform OSDO.