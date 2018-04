Siria sustine ca a doborat rachete ce vizau o baza aeriana din provincia Homs

Ziare.

Statele Unite au transmis ca nu desfasoara activitati militare in aceasta regiune din zona centrala a Siriei, informeaza Reuters."Nu exista nicio activitate militara americana in zona respectiva in acest moment", a declarat Eric Pahon, un purtator de cuvant al Pentagonului.Televiziunea siriana de stat a transmis ca apararea antiaeriana a infruntat o noua "agresiune".In urma zvonurilor ca atacul cu rachete ar fi fost efectuat de Israel, un purtator de cuvant al fortelor armate israeliene a transmis ca "nu este la curent cu un astfel de incident", informeaza Times of Israel.Mai mult, departamentul de presa al organizatiei islamiste libaneze Hezbollah a anuntat, marti, ca apararea antiaeriana siriana a interceptat trei rachete ce vizau aeroportul militar Dumair, aflat la nord-est de Damasc.Televiziunea siriana de stat insa nu a mentionat nimic despre vreun atac asupra bazei de la Dumair.Explozii puternice s-au inregistrat in apropierea bazei aeriene Shayrat din provincia Homs, in estul zonei Qalamoun, in apropiere de Damasc, unde sunt localizate alte doua alte baze, a transmis Observatorul sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), potrivit Times of Israel.Rami Abdel Rahman, seful Observatorului, a precizat ca rachetele nu au lovit niciuna dintre aceste baze.Incidentul survine dupa bombardamentele punctuale efectuate in Siria de Statele Unite, Franta si Marea Britanie, ca riposta la un atac chimic atribuit Administratiei Bashar al-Assad.In urma cu aproximativ un an, pe data de 7 aprilie 2017, fortele americane au lansat mai multe rachete asupra bazei Shayrat , dupa atacul cu arme chimice asupra orasului Khan Sheikhun , controlat de rebeli.La inceputul lunii, patru militari iranieni au fost ucisi in urma unui atac cu rachete ce a vizat baza Tiyas T-4 din provincia Homs.Damascul si aliatii sai, Rusia si Iran, au atribuit respectivul atac Israelul, care insa nici n-a confirmat, nici n-a infirmat ca a efectuat raidul, relateaza The Guardian.