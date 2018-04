Sirienii au iesit in strada si sustin ca au invins armatele occidentale

أبت أن تذل النفوس الكرام.. pic.twitter.com/nqqyqVsFcq - Syrian Presidency (@Presidency_Sy) April 14, 2018

صباح الصمود..



رئاسة الجمهورية العربية السورية pic.twitter.com/hhIZT6cOTe- Syrian Presidency (@Presidency_Sy) April 14, 2018

Sutele de sirieni adunati in pietele publice fluturau steaguri ale tarii, claxonau indelung si scandau lozici de sfidare a occidentalilor, relateaza Washington Post.Presedintia tarii a postat pe contul sau de Twitter , la foarte scurt timp dupa atac, mesajul: "Nu ne puteti umili sufletele!".In scurt timp, institutia a postat un al doilea videoclip, in care apare Bashar al-Assad sosind la birou, ca si cum in tara ar fi liniste deplina, iar atacul cu rachete lansat de coalitia de state occidentale nici n-ar fi avut loc cu cateva ore in urma. "E o dimineata a stabilitatii", scrie Presedintia de la Damasc pe Twitter.Reamintim ca o coalitie de forte armate ale SUA, Frantei si Marii Britanii a lansat, la primele ore ale diminetii, un atac masiv cu rachete asupra unor obiective din apropierea capitalei Siriei, cu scopul declarat de a sanctiona regimul lui Bashar al-Assad pentru folosirea armelor chimice impotriva propriului popor, pe 7 aprilie.Bombardamentele au vizat trei obiective militare din Siria si s-ar fi soldat cu ranirea a cel putin trei persoane.Siria a ripostat la atacul de la periferia Damascului, potrivit Televiziunii publice siriene, care sustine ca sistemele antibalistice au doborat cel putin zece rachete occidentale.