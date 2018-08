Sotia lui Bashar al-Assad a fost diagnosticata cu cancer la san, anunta presedintia siriana

Ziare.

Pe conturile de pe retelele sociale ale administratiei lui Assad a aparut si o fotografie cu prima doamna care poate fi vazuta cu o perfuzie, alaturi de sotul ei, in timp ce se afla la spital."Asma al-Assad incepe astazi, cu putere, incredere si credinta, faza preliminara a tratamentului pentru o tumoare maligna la san care a fost descoperita devreme. Presedintia ii ureaza din inima o recuperare rapida", se arata in comunicatul administratiei.Faptul ca regimul sirian a ales sa faca publica starea de sanatate a primei doamne este o decizie in contrast cu abordarea obisnuita in statele arabe, unde problemele de sanatate ale conducatorilor sunt considerate amenintari la securitatea nationala si drept urmare, sunt ascunse.Asma al-Assad s-a nascut in Marea Britanie si are dubla-cetatenie - siriana si britanica. Ea a vorbit in public foarte rar despre razboiul civil din Siria , dar a aparut in schimb la evenimente publice cu sotul ei si s-a concentrat pe initiative umanitare in zonele controlate de guvern in Siria.