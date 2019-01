Statele Unite au un nou emisar pentru coalitia antijihadista

Ziare.

com

Brett McGurk, numit de fostul presedinte Barack Obama si confirmat de Donald Trump pentru a reprezenta Washingtonul pe langa coalitia contra gruparii jihadiste Stat Islamic (SI) in Irak si Siria, a demisionat la 21 decembrie, dupa anuntul liderului de la Casa Alba care a creat o surpriza decretand retragerea trupelor americane.Plecarea sa, efectiva de la 31 decembrie, a urmat celei a secretarului Apararii, Jim Mattis.Dupa anuntul presedintelui Donald Trump, administratia sa depune eforturi pentru a inlatura impresia unei retrageri precipitate din Siria.Pentru a asigura aliatii angajati in coalitia antijihadista, Departamentul de Stat garanteaza ca "nu exista un calendar" pentru retragerea militara, care va fi "extrem de coordonata", cu scopul de "a nu lasa un vid pe care teroristii l-ar putea exploata".Prin urmare, Departamentul de Stat a anuntat vineri ca James Jeffrey va avea un dublu rol de reprezentant special pentru Siria si trimis special pentru coalitia internationala.Ambasadorul Jeffrey va "dirija si coordona" "eforturile Departamentului de Stat pentru a pune in aplicare anuntul presedintelui Trump al unei retrageri responsabile a trupelor americane din Siria, in coordonare cu aliatii si partenerii nostri, fara a dauna obiectivelor Statelor Unite in Siria si Irak, inclusiv infrangerea durabila a SI", a declarat un purtator de cuvant al diplomatiei americane, Robert Palladino, intr-un comunicat citat de AFP.