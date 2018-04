SUA avertizeaza Rusia sa nu blocheze procesul de pace din Siria

Ziare.

"Rusia trebuie sa fie un partener constructiv in Siria, altfel va fi trasa la raspundere", a declarat ecretarul de Stat interimar John Sullivan, potrivit agentiei Reuters, dupa reuniunea ministrilor de Externe din Grupul statelor puternic industrializate (G7) desfasurata in orasul canadian Toronto.Grupul G7 a denuntat "comportamentul negativ" al Rusiei, dar s-a aratat dispus sa poarte un dialog cu administratia lui Vladimir Putin."A fost unitate in cadrul G7 in exprimarea de opozitie fata de compportamentul negativ al Rusiei", a declarat un alt oficial din cadrul Departamentului de Stat, citat de CNBC. "De asemenea, a fost si deschidere in randul membrilor G7 fata de dialogul cu Rusia, in timp ce tragem la raspundere Moscova pentru activitatile negative si eforturile in sensul destabilizarii natiunilor", a precizat oficialul american."Le transmitem rusilor ca, daca vor sa fie tratati ca mare putere, trebuie sa colaboreze cu noi", a explicat un diplomat prezent la reuniune.Ministrul german de Externe, Heiko Maas, a indemnat Rusia sa contribuie la solutionarea crizei din Siria, in contextul in care Moscova si Teheranul ofera sustinere Administratiei Bashar al-Assad. "Stim ca, spre exemplu, conflictul sirian nu poate fi rezolvat fara Rusia. Astfel ca Moscova trebuie sa faca propuneri constructive", a spus seful diplomatiei germane.Statele Unite, Marea Britanie si Franta au bombardat recent baze militare siriene, dupa un atac chimic atribuit regimului Bashar al-Assad, care a negat orice implicare. Moscova considera atacul chimic din Siria o inscenare menita sa fie pretext pentru operatiuni militare.