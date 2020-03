SUA, gata sa furnizeze Turciei munitie si echipamente pentru ofensiva din nord-vestul Siriei

Ziare.

Intr-o conferinta de presa sustinuta in provincia turca de frontiera Hatay, James Jeffrey a declarat ca Statele Unite se vor asigura ca echipamente fabricate in SUA sa fie pregatite pentru armata turca.Ambasadorul SUA in Turcia, David Satterfield, a spus in acelasi briefing ca Washingtonul examineaza o solicitare de aparare aeriana.Aceste declaratii de sustinere vin in timp ce luptele s-au intensificat de cealalta parte a frontierei, in regiunea Idlib, unde Turcia si rebelii aliati pro-turci lupta impotriva fortelor guvernamentale siriene, sustinute de Rusia. Din luna decembrie si pana in prezent, aproape un milion de persoane si-au parasit locuintele si au fugit din calea violentelor in provincia Idlib.'Suntem dispusi sa furnizam - de exemplu, asa cum a mentionat si presedintele Trump - munitie - a spus Jeffrey, adaugand ca omologii turci au 'insistat foarte mult' asupra necesitatii unei asistente umanitare.'Turcia este aliat in cadrul NATO. Avem un program militar in strainatate foarte, foarte mare, o mare parte din armata turca foloseste echipament american', a spus el. 'Ne vom asigura ca echipamentul sa fie pregatit. Ca partener NATO, le impartasim informatii operative si ne vom asigura ca ei sa dispuna de tot ceea ce au nevoie acolo', a adaugat James Jeffrey.Turcia a doborat marti un avion de lupta sirian in luptele din Idlib, ultimul bastion al rebelilor in Siria, dupa noua ani de conflict, aflandu-se la un pas de un conflict direct cu Rusia.Ankara a solicitat SUA si sisteme de rachete sol-aer Patriot, chiar daca a ales sa achizitioneze sisteme antiaeriene S-400 de fabricatie rusa anul trecut intr-un gest care a iritat Washingtonul si i-a atras sanctiuni americane.Satterfield a declarat in conferinta de presa cu Jeffrey ca Washingtonul examineaza aceasta cerere in contextul achizitiei de S-400 de catre Turcia, fara alte precizari.Intr-un anunt separat, Statele Unite au declarat marti ca vor trimite un ajutor umanitar in valoare de 108 milioane dolari populatiei siriene.