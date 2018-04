SUA, Marea Britanie si Franta au atacat Siria

Au fost vizate trei tinte si cel putin trei civili ar fi fost raniti

un laborator de cercetare de din preajma Damascului, in care s-ar fi produs arme chimice

un depozit de arme chimice din vestul localitatii Homs

un depozit de echipamente necesare folosirii armelor chimice din aceeasi zona

Foretele siriene au ripostat

Rusia anunta ca va lua masuri

Statement by the Ambassador Antonov on the strikes on #Syria:

A pre-designed scenario is being implemented. Again, we are being threatened. We warned that such actions will not be left without consequences.

All responsibility for them rests with Washington, London and Paris. pic.twitter.com/QEmWEffUzx - Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) April 14, 2018

Iranul ramane de partea Siriei si anunta ca atacul va avea consecinte

Canada si Australia sustin atacurile

Un atac previzibil

Cu putin inainte de ora 5.00, ora Damascului, in preajma capitalei siriene s-au auzit mai multe explozii puternice, potrivit The Guardian . Atacul armat lansat de SUA, Franta si Marea Britanie ca raspuns la faptul ca regimul Assad a folosits arme chimice a fost confirmat de presedintele Donald Trump, intr-un discurs adresat natiunii americane. Trump a mai spus si ca cele trei state nu se vor opri aici."Actiunea lansata in colaborare cu britancii si francezii impotriva acestor atrocitati va presupune angajarea tuturor resurselor statelor noastre: militare, economice si diplomatice. Suntem pregatiti sa sustinem acest raspuns pana cand regimul sirian va inceta sa mai foloseasca agenti chimici interzisi", a precizat Donald Trump.Premierul britanic Theresa May a declarat ca tara sa a luat parte la atac, in conditiile in care "nu s-a gasit nicio alternativa viabila la folosirea fortei, in acest caz", potrivit BBC Totdata, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a argumentat ca bombardamentele au fost necesare pentru ca se depasise o "linie rosie" prin folosirea armelor chimice.Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anuntat ca sustine actiunea SUA si a aliatilor si ca aceasta este in interesul poporului sirian."Sustin actiunile pe care le-au luat Statele Unite, Marea Britanie si Franta... Acestea vor reduce capacitatea regimului (lui Bashar al Assad) de a mai ataca poporul sirian cu arme chimice", a precizat secretarul general Jens Stoltenberg, citat de Timesofisrael Potrivit Pentagonului, au fost atacate sambata dimineata doar unitati in care se produceau si se stocau arme chimice, iar actiunile militare nu s-au soldat cu victime. Surse din presa siriana citate de CNN sustin, insa, ca trei civili au fost raniti in atac."Traiectoria mai multor rachete interceptate a fost schimbata, iar acest lucru s-a soldat cu ranirea a trei civili", potrivit Syria TV.In cadrul unei sedinte a Pentagonului, generalul Joseph Dunford a anuntat ca atacurile cu rachete de croaziera au avut urmatoarele tinte:Dunford a spus ca tintele au fost alese astfel incat posibilitatea sa existe victime din randurile armatei ruse sa fie cat mai scazuta.Secretarul James Mattis, responsabil cu probleme de aparare, a precizat ca potrivit informatiilor pe care le detine, SUA nu a suferit nicio pierdere in urma atacului.Mattis a mai precizat ca actiunea militara s-a terminat, iar SUA, Franta si Marea Britanie nu vor lansa noi atacuri la adresa Siriei.In cadrul atacului, fortele franceze au lansat rachete de pe o fregata din estul Mediteranei si de pe avioane Rafale care au decolat din Franta si au avut nevoie de mai multe alimentari cu combustibil in timpul zborului pentru a-si duce la capat misiunea. Rachete lansate de avioane au o raza de actiune de 250 de kilometri, ceea ce a permis escadroanelor de Rafale sa nu patrunda in spatiul aerian sirian si sa nu se expuna riscului de a fi doborate.Fortele siriene au ripostat, potrivit presei de la Damasc, doborand mai multe rachete. Rusia, care sustine regimul Assad, ameninta acum ca atacurile lansate de Occident in Siria, care reprezinta o lipsa de respect la adresa presedintelui Vladimir Putin, nu pot ramane fara urmari.Un oficial sirian a declarat pentru Reuters ca Damascul se astepta la atac si ca a evacuat de cateva zile obiectivele lovite de rachetele de croaziera."Am primit avertismente din partea Rusiei si am evacuat acele baze in urma cu cateva zile", a declarat oficialul sirian. Acesta a mai apreciat ca in jur de 30 de rachete de croaziera au fost lansate de SUA, Marea Britanie si Franta catre Siria si ca o treime dintre acestea au fost doborate de fortele Damascului.La scurta vreme dupa ce s-a anuntat atacul, ambasada Rusiei a anuntat ca aceste actiuni vor avea consecinte. Ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoly Antonov, a precizat intr-un mesaj postat pe pagina de Twitter a institutiei, ca totul s-a intamplat asa cum prevazuse Rusia."Cele mai negre temeri s-au adeverit. Nimeni n-a ascultat avertismentele noastre. Se implementeaza acum un scenariu dinainte stabilit. Din nou suntem amenintati. Avertizam ca astfel de actiuni nu vor ramane fara consecinte.Toata raspunderea pentru aceste actiuni e a Washingtonului, a Londrei si a Parisului. Sa-l insulti pe presedintele Rusiei e inadmisibil. SUA - posesoarea celui mai mare arsenal de arme chimice - n-are dreptul sa acuze alte state.De asemenea, ministrul rus de Externe, Maria Zakharova, a acuzat Statele Unite ca au intervenit in Siria tocmai cand acest stat avea sansa unui viitor pasnic."Cei responsabili se pretind liderii morali ai lumii si isi declara exclusivitatea si unicitatea. De fapt, este nevoie de un fel particular de unicitate sa ataci capitala Siriei intr-un moment in care tara a primit in sfarsit o sansa de pace", a spus Zakharova.Cu doar o zi inainte de atac, presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez, Emmanuel Macron, avusesera o conversatie telefonica in cursul careia stabilisera ca tensiunile din Siria nu trebuie sa escaladeze.Si Iranul a avertizat ca atacul cu rachete de croaziera lansat de SUA si aliatii sai asupra Siriei va avea "consecinte in regiune", pe care coalitia va trebui sa si le asume."Statele Unite si aliatii n-au nicio dovada ca Siria a folosit arme chimice. Fara macar sa astepte ca Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice sa adopte o pozitie in acest caz, a atacat. Coalitia va fi, deci, responsabila pentru consecintele din regiune ale acestei actiuni aventuriste", a spus ministrul iranian de Externe, Bahram Ghassemi, citat de The Guardian.Iranul este, alaturi de Rusia, un sustinator al regimului lui Bashar al-Assad. La fel ca si oficialii rusi, cei de la Teheran au sustinut inca de saptamana trecuta ca Occidentul foloseste asa-zisele atacuri cu arme chimice de la Damasc pentru a submina regimul politic al lui Assad.Canada si Australia au anuntat sambata, ca sustin atacurile lansate de SUA, Marea Britanie si Franta."Canada sustine decizia Statelor Unite, Marii Britanii si Frantei de a actiona impotriva abilitatii regimului Bashar al-Assad de a lansa atacuri chimice impotriva propriului popor. Vom continua sa lucram cu partenerii nostri internationali pentru a investiga atacul chimic din Siria. Cei responsabili trebuie adusi in fata justitiei", a declarat Justin Trudeau, prim-ministrul Canadei.Marise Payne, ministrul australian al Apararii, a transmis ca si tara sa sustine actiunea militara a aliatilor impotriva regimului de la Damsc."Australia sustine aceste atacuri, care demonstreaza ca a fost dat un raspuns proportional. A fost transmis un mesaj clar catre Bashar al-Assad si catre sustinatorii sai, Rusia si Iran, ca utilizarea armelor chimice nu va fi tolerata", a precizat ministrul australian al Apararii.Presedintele american, Donald Trump, avertizase inca de miercuri, 11 aprilie, ca Statele Unite vor ataca Siria, din cauza unui presupus atac chimic atribuit Administratiei Bashar al-Assad si petrecut in localitatea Duma.Administratia Bashar al-Assad si Rusia au negat implicarea in respectivul incident. Mai mult chiar, Moscova a sustinut ca are dovezi concrete cu privire la faptul ca respectivul atac ar fi fost comis, de fapt, de o organizatie umanitara numita Castile Albe, ajutata de Marea Britanie, fiind o inscenare care ar urma sa fie pretext pentru o operatiune militara si rasturnarea lui Bashar al-Assad de la putere.