SUA sustin ca atacul chimic din Siria ar fi fost realizat cu un agent neurotoxic

America a facut apel la Siria si Rusia sa permita accesul observatorilor internationali in zona."Atacul cu arme chimice a avut loc intr-o zona a operatiunilor regimului sirian, Douma, unde fortele regimului incearca sa indeparteze opozitia. Fortele regimului sirian si aliatii lor refuza accesul observatorilor internationali in zona Douma", a precizat Departamentul de Stat al SUA pentru Reuters."Simptomele victimelor din Douma, relatate de catre cadre medicale credibile si care sunt vizibile in imaginile si inregistrarile video de pe media sociale, sunt la fel ca cele provocate de un agent de asfixiere sau de un agent de acelasi tip", arata Departamentul de Stat.Potrivit unei organizatii umanitare siriene, presupusul atac cu arme chimice care a avut loc pe 7 aprilie s-a soldat cu cel putin 60 de morti si peste 1.000 de raniti in mai multe locuri din Douma, oras situat in apropiere de capitala Siriei, Damasc.