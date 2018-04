Theresa May explica de ce Coalitia nu a mai asteptat confirmarea folosirii armelor chimice in Siria

The Prime Minister @Theresa_May is holding a press conference on Syria. https://t.co/mwcHYPRfB5 - UK Prime Minister (@10DowningStreet) April 14, 2018

"Decizia de a trimite oameni la lupta este una dintre cele mai importante si mai dificile pe care le are de luat un prim-ministru. Iar cand premierul ia o astfel de hotarare, are o datorie sa ii si protejeze, pe cat ii sta in putinta, pe soldati. Pentru ca ei sa isi poate face datoria in conditii cat mai sigure, am ales aceasta cale pe care o consider potrivita. Oricum, luni voi fi in Parlament si le voi cere parerea parlamentarilor cu privire la ceea ce s-a intamplat", a mai spus premierul britanic, in cadrul unei conferinte de presa.Intrebata de jurnalisti de ce Marea Britanie, SUA si Franta nu au mai asteptat o zi sau doua pentru a afla daca se confirma oficial folosirea armelor chimice in Siria, May a declarat NBC News ca lucrurile sunt mai complicate decat par."Totul indica faptul ca regimul sirian de la Damasc se afla in spatele acelui atac. Dar acela nu a fost singurul atac", a declarat May, facand referire la alte atacuri cu arme chimice care ar fi fost lansate de regimul lui Bashar al-Assad.Theresa May a mai spus ca interventia armata in Siria a fost legitima, in conditiile in care armele chimice sunt interzise de aproape un secol, iar ignorarea utilizarii lor in lupta ar pune pe toate lumea in pericol.