Trump a blocat fondurile pentru reconstrructia Siriei

Trump a cerut oprirea finantarii dupa ce a citit o stire care mentiona angajamentul recent al Washingtonului de a suplimenta cu suma respectiva primele eforturi de refacere a Siriei dupa conflict, scrie cotidianul.Cele 200 de milioane de dolari fusesera promise la o reuniune din Kuweit a coalitiei internationale impotriva Statului Islamic, in februarie, de secretarul de stat Rex Tillerson. Pe 13 martie, Trump a anuntat printr-un mesaj in reteaua Twitter ca Tillerson este demis si va fi inlocuit de directorul Agentiei Centrale de Informatii ( CIA ), Mike Pompeo.Oficialii citati de Wall Street Journal apreciaza ca decizia de a bloca fondurile concorda cu declaratia de joi a lui Trump potrivit careia Statele Unite se vor retrage din Siria . "Sa se ocupe altii acum. In curand, foarte curand vom pleca", a insistat presedintele, citat de Reuters, intr-un discurs la Richfield, in statul Ohio. "Ne vom intoarce la noi in tara, unde e locul nostru, unde vrem sa fim", a spus el.