Trump anunta in orele urmatoare daca raspunde militar masacrului din Siria. Putin a sunat-o pe Merkel sa i se planga

Putin a vorbit cu Merkel la telefon: Este inadmisibil

In cadrul unei sedinte la Casa Alba, Trump a condamnat din nou presupusul atac cu arme chimice din orasul sirian Douma. O serie de organizatii umanitare si mai multi medici au sustinut ca minimum 70 de persoane au murit prin asfixiere si alte cateva sute prezinta simptome precum convulsii si saliva abundenta (spume la gura), specifice pentru expunerea la substante neurotoxice sau clor."Condamnam atacul odios asupra unor sirieni nevinovati, comis cu. A fost un atac atroce, a fost oribil. Nu vezi de multe ori astfel de lucruri si imaginile pe care le-au transmis televiziunile din intreaga lume. Analizam extrem de atent aceasta situatie, ne intalnim cu liderii armatei si. Suntem foarte ingrijorati ca o astfel de situatie se poate intampla, este despre umanitate. Vorbim despre umanitate si nu putem permite astfel de lucruri. Vom analiza acest act barbar si. Incercam sa infiltram oameni... dupa cum stiti, zona este inconjurata si este foarte greu de patruns. Daca sunt nevinovati (n.a. - regimul sirian condus de catre Bashar al-Assad), de ce nu permit accesul pentru oamenii care vor sa verifice faptele? Dupa cum stiti, pretind ca nu au desfasurat niciun atac.", a spus Trump.Intrebat de reporteri despre optiunea militara in Siria, Donald Trump a raspuns ca "".Duminica, Donald Trump a precizat ca presedintele rus Vladimir Putin si regimul iranian poarta o responsabilitate pentru uciderea unor civili nevinovati, intrucat sustin regimul Bashar al-Assad."Multe victime, inclusiv femei si copii, in urma unui atac chimic necugetate in Siria. Zona in care se petrec atrocitatile a fost inchisa si inconjurata de armata siriana, astfel ca este complet inaccesibila pentru lumea exterioara.. Un mare pret va fi platit. Deschideti imediat zona pentru accesul asistentei medicale si pentru verificari! Un alt dezastru umanitar comis fara niciun motiv. Bolnav! Daca presedintele Obama ar fi depasit asa-zisa linie rosie declarata, dezastrul sirian s-ar fi incheiat cu mult timp in urma! Animalul Assad ar fi fost istorie!", a transmis Trump prin intermediul contului de Twitter.Presa de stat de la Damasc a anuntat ca fortele guvernamentale nu au efectuat atacuri chimice, iar informatiile prezentate in presa occidentala sunt "inventii" generate de faptul ca rebelii au pierdut majoritatea teritoriilor ocupate.Ministerul rus al Apararii a amintit ca a avertizat in repetate randuri despre posibile provocari privind utilizarea armelor chimice in Siria. Rusia sustine ca acuzarea fortelor guvernamentale siriene de catre SUA are ca scop justificarea unei eventuale interventii militare in Siria.Tot luni, presedintele Vladimir Putin i-a transmis cancelarului Angela Merkel ca provocarile si speculatiile privind posibila utilizare a armelor chimice in Siria sunt "inadmisibile", a anuntat serviciul de presa al Kremlinului.Putin si Merkel au avut o conversatie telefonica, iar presedintele Rusiei a subliniat importanta consolidarii eforturilor internationale pentru normalizarea situatiei umanitare din Siria, in conformitate cu rezolutiile Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite."Cei doi lideri au facut schimb de opinii cu privire la situatia din Siria, inclusiv in lumina alegatiilor din partea mai multor state occidentale, care acuza Damascul de folosirea armelor chimice. Partea rusa a subliniat ca provocarile si speculatiile in aceasta privinta sunt inadmisibile", se arata intr-un comunicat de la Kremlin.