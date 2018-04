Trump anunta un atac in Siria. Moscova ironizeaza declaratiile presedintelui SUA, Damascul acuza o escaladare periculoasa

Damascul denunta o "escaladare periculoasa"

Trump a scris, miercuri, pe Twitter ca relatiile Statelor Unite cu Rusia se afla in cel mai rau punct la care au ajuns vreodata dupa Razboiul Rece, relateaza Reuters."Nu exista un motiv pentru asta. Rusia are nevoie de noi sa o ajutam cu economia, un lucru care ar fi foarte usor de facut, iar noi avem nevoie ca toate natiunile sa coopereze. Sa oprim cursa inarmarii?", a scris pe Twitter Trump."O idee buna!", a replicat o purtatoare de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, pe Facebook, comentand mesajul lui Trump."Exista o propunere sa se inceapa distrugerea armelor chimice. Ale celor americane", a scris ea.Pe de alta parte, Siria a denuntat drept o "escladare periculoasa" amenintarile lui Donald Trump cu atacuri asupra teritoriului sau, potrivit agentiei Sana, preluata de AFP."Nu suntem mirati de aceasta escaladare periculoasa provenind de la un regim ca cel din Statele Unite, care a sponsorizat si inca sponsorizeaza terorismul in Siria", a declarat o sursa de la Ministerul sirian de Externe citata de Sana.