Trump tot vrea sa retraga fortele SUA din Siria cat mai curand, desi Macron spune ca l-a convins sa ramana

"Misiunea americana nu s-a schimbat. Presedintele a spus clar ca doreste ca fortele americane sa revina cat mai curand posibil", a facut cunoscut intr-un comunicat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP.Publicarea acestui comunicat intervine la cateva ore dupa ce presedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat ca Franta l-ar fi "convins" pe Donald Trump sa pastreze trupe americane in Siria."In urma cu zece zile, presedintele Trump spunea ca Statele Unite au vocatia de a se dezangaja din Siria , l-am convins ca este necesar sa ramana acolo (...). Va pot asigura ca l-am convins ca trebuie sa ramana pe termen lung", a declarat seful statului francez intr-un interviu televizat.Casa Alba a reamintit natura misiunii fortelor americane in Siria. "Suntem hotarati sa distrugem complet ISIS (acronimul englez al gruparii Statul Islamic - n.red.) si sa cream conditiile care vor impiedica revenirea sa", potrivit comunicatului."In plus, asteptam de la aliatii nostri regionali si de la partenerii nostri sa isi asume mai multe responsabilitati, atat militar, cat si financiar, pentru a asigura securitatea regiunii", a adaugat presedintia americana. SUA, Franta si Regatul Unit au atacat militar Siria in noaptea de vineri spre sambata, pentru a pedepsi regimul de la Damasc, pe care il considera responsabil de presupuse atacuri chimice impotriva unor civili din saptamana precedenta.Iata imagini din satelit, care arata distrugeri majore in urma atacurilor din Siria Parisul estimeaza ca loviturile aeriene trebuie sa permita relansarea procesului de negocieri in cadrul ONU, in timp ce regimul sirian este pe cale de a obtine victoria militara si diferitele negocieri diplomatice sunt paralizate.Afla toate reactiile internationale la atacul din Siria