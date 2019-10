Trupele Frantei se bazau pe logistica SUA in Siria, dar americanii au plecat. Ce e de facut?

Ziare.

"Se vor lua masuri in urmatoarele ore pentru a asigura siguranta personalului militar si civil francez prezent in zona, in cadrul coalitiei internationale de lupta impotriva Statului Islamic si al operatiunii umanitare", a anuntat presedintia franceza, intr-un comunicat, dupa o reuniune de urgenta a Cabinetului, fara a da detalii suplimentare, relateaza Reuters.Franta a fost unul dintre principalii aliati in coalitia condusa de SUA impotriva Statului Islamic in Siria si Irak, avioane militare vizand tinte ale militantilor si forte speciale franceze coordonandu-se pe teren cu luptatori kurzi si arabi.Statele Unite au anuntat, duminica, inceperea unei retrageri deliberate a aproximativ 1.000 de trupe din nordul Siriei, un proces despre care oficiali americani au apreciat ca poate dura mai degraba zile, decat saptamani.Oficiali francezi au afirmat anterior ca o retragere a SUA i-ar forta sa plece de asemenea din zona, avand in vedere ca se bazeaza pe suportul logistic american.