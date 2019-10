Turcia isi intensifica ofensiva in nordul Siriei

480 de combatanti, retinuti sau ucisi

Erdogan nu vrea sa dea inapoi

Presa locala, citata de agentia EFE, relateaza duminica despre intensificarea activitatilor fortelor aeriene turce in apropierea orasului de frontiera Akcakale, unde armata turca si-a intarit prezenta cu un nou convoi de tancuri si cu material militar greu.Tirurile de artilerie ale turcilor au continuat la primele ore ale diminetii de duminica, indeosebi in acest oras, situat la cateva sute de metri de frontiera siriana.Un indiciu ca armata turca se asteapta la mai multe lupte in zona este faptul ca autoritatile din mai multe orase de frontiera au anuntat inchiderea scolilor pentru cel putin trei zile, incepand de luni.In replica la atacurile armatei turce, circa 300 de proiectile ale militiilor siriano-kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) au cazut pana in prezent in diferite puncte din sudul Turciei, provocand 18 morti si circa o suta de raniti, toti civili. In plus, pana acum patru militari turci si-au pierdut viata, iar la inmormantarea lor au asistat zeci de mii de persoane, noteaza EFE.Duminica, guvernul turc a dat asigurari ca, pe parcursul ofensivei sale din nordul Siriei, inceputa miercuri, "a neutralizat" (altfel spus a ucis, retinut sau ranit) 480 de combatanti din militiile siriano-kurde YPG."Operatiunile in cadrul ofensivei 'Izvorul Pacii' au continuat in timpul noptii cu succes, cu sprijin terestru si aerian, inclusiv cu drone", a anuntat Ministerul Apararii turc intr-un comunicat.Potrivit Reuters, care citeaza Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO, cu sediul la Londra), fortele turce si aliatii lor sirieni au cucerit portiuni importante din orasul sirian Suluk, situat la circa 10 km distanta de granita siriano-turca, la sud-est de orasul Tel Abyad.Un reprezentant al Fortelor Democrate Siriene (FDS), principala coalitie a combatantilor kurzi si arabi care controleaza vaste regiuni in nordul si nord-estul Siriei, a confirmat ca in aceasta zona au loc lupte, transmite AFP. "Turcii incearca sa preia controlul, dar au loc confruntari violente cu fortele noastre", a spus el.Pe un alt front, la Ras al Ain, fortele kurde i-au respins pe militarii turci si pe aliatii sai sirieni, a anuntat OSDO. "Luptele continua la periferia de vest a orasului Ras al Ain", potrivit OSDO, care a anuntat ca in timpul luptelor din noaptea de sambata spre duminica 17 combatanti proturci au fost ucisi la Ras Al Ain si patru luptatori ai FDS. De miercuri, de la inceperea ofensivei turce in nordul Siriei, si-au pierdut viata 85 de combatanti kurzi si 38 de civili. Ras al Ain este amplasat pe o importanta ruta de transport si aprovizionare intre centrele urbane Tal Abyad, la vest, si Qamishli, la est, controlate de FDS.Ankara considera FDS si principalul sau grup, YPG, drept o organizatie terorista avand legaturi cu gherila Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK).Totodata, Biroul de coordonare al afacerilor umanitare ale ONU (OCHA) a anuntat sambata seara ca "stramutari semnificative continua sa fie raportate in zonele rurale in jurul (oraselor) Tal Abyad si Ras al Ain", "estimarile actuale depasind 130.000 de persoane" stramutate. Aceste persoane au fost instalate in scoli transformate in adaposturi in orasele si localitatile situate relativ departe de zona in care au loc luptele, a anuntat OCHA.Turcia, aflata duminica in cea de-a cincea zi a ofensivei sale in nordul Siriei, se confrunta cu tot mai multe critici din exterior, care provin atat din partea partenerilor sai occidentali din NATO, dar si din partea Ligii Arabe. De altfel, Franta si Germania au anuntat sambata ca nu vor mai vinde armament Turciei cata vreme continua ofensiva, calificata de Liga Araba drept "o invazie" a unei tari suverane arabe.Pe de alta parte, guvernul turc a informat duminica asupra faptului ca presedintele Recep Tayyip Erdogan a avut sambata noapte o convorbire telefonica cu premierul britanic Boris Johnson, pentru a-i explica obiectivele operatiunii din nordul Siriei. Potrivit presei turce, seful executivului de la Londra i-a transmis "puternica ingrijorare a Regatului Unit fata de ofensiva militara turca".Biroul de presa al presedintiei turce a anuntat ca Erdogan i-a raspuns lui Johnson ca "operatiunea va continua pana cand amenintarile presupuse de YPG si Statul Islamic vor fi fost eliminate complet din nordul Siriei". Totodata, liderul turc a insistat cu privire la ideea sa de "a le asigura sirienilor (refugiati in Turcia) o revenire voluntara si sigura pe pamanturile lor".