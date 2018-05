UE a prelungit sanctiunile pentru Siria inca un an: 259 de persoane si 67 de entitati sunt supuse interdictiilor

Ziare.

com

"Tinand cont de represiunea in desfasurare contra populatiei civile, UE a decis sa mentina masuri restrictive contra regimului sirian si partizanilor lui, conform strategiei UE fata de Siria", a indicat intr-un comunicat Consiliul UE, reunit luni la nivelul ministrilor de externe, informeaza AFP.Personalitatile inscrise pe aceasta lista nu mai pot intra pe teritoriul UE si activele lor in Uniunea Europeana sunt inghetate intrucat ele "sunt responsabile de reprimarea violenta exercitata contra populatiei civile in Siria", mentioneaza comunicatul Consiliului UE.De asemenea,Aceste sanctiuni includ un embargou petrolier, restrictii asupra anumitor investitii, inghetarea activelor detinute de banca centrala siriana in Uniunea Europeana si restrictii asupra exporturilor de echipamente si tehnologii.