Un avion militar rus, cu 14 persoane la bord, a disparut de pe radar deasupra Siriei

Ziare.

com

"Conexiunea cu echipajul aeronavei I1-20 a fost pierduta deasupra Marii Mediterane", se arata intr-un comunicat emis de Minister.Incidentul a avut loc luni, la ora locala 23.00, la aproximativ 35 de kilometri distanta de coasta siriana.Aeronava Ilyushin I1-20 se intorcea la baza militara rusa din Hmeimim.Aeronavei i s-a pierdut urma in timpul unui atac coordonat de patru aeronave militare israeliene F-16 asupra provinciei Latakia din Siria, conform agentiei ruse de presa TASS.In momentul disparitiei aeronavei, radarul aerian a detectat mai multe rachete lansate de pe fregata franceza Auvergne, prezenta in zona.Momentan nu se cunosc informatii despre starea celor aflati la bord. Autoritatile au lansat o operatiune de salvare, coordonata de personalul de la baza Hmeimim.Un purtator de cuvant al armatei franceze a negat implicarea Frantei. "Armata franceza neaga orice implicare in acest atac", a declarat acesta.Reprezentantii armatei israeliene au refuzat sa comenteze incidentul si implicarea avioanelor sale in atac. "Nu comentam asupra rapoartelor straine", au transmis acestia.De asemenea, si reprezentantii Pentagonului au negat orice implicare. "Rachetele nu au fost lansate de armata americana. Nu avem nimic de adaugat", a declarat un purtator de cuvant.Rusia a initiat atacuri militare in Siria in anul 2015, la cererea presedintelui sirian Bashar al-Assad. Conflictul a provocat pana in prezent moartea a peste 350.000 de persoane.