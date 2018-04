Un nou bombardament in Siria: A fost vizata o baza militara a Iranului

Ziare.

Exploziile au fost semnalate la o baza militara iraniana din zona Jabal Azzan, la periferia orasului sirian Alep, au declarat surse citate de presa siriana.Martorii au declarat ca exploziile sunt rezultatul unor raiduri aeriene, cel mai probabil israeliene, relateaza presa din Israel.Publicatia Al-Mayadeen, apartinand miscarii siite Hezbollah, sustine ca exploziile au fost declansate accidental, intr-un depozit de munitii.Baza militara iraniana vizata este utilizata de militari iranieni si de membri ai miscarii siite libaneze Hezbollah, aliati ai regimului Bashar al-Assad.Unele surse sustin ca mai multe persoane au fost ucise si ranite in urma exploziilor.Surse militare citate de postul britanic Sky News au confirmat ca a fost vorba de un raid aerian, precizand ca baza iraniana fusese evacuata de teama bombardamentelor americane.Incidentul intervine la mai putin de 24 de ore de la bombardamentele punctuale efectuate in Siria de Statele Unite, Franta si Marea Britanie , ca riposta la un atac chimic atribuit Administratiei Bashar al-Assad.Iata toate reactiile internationale la atacul din Siria Israelul a efectuat in ultimii ani numeroase raiduri aeriene in Siria, vizand transporturi de armament iranian spre miscarea siita libaneza Hezbollah.In urma cu cateva zile, Iranul a amenintat ca "va distruge" Israelul, in cazul in care Guvernul de la Tel Aviv nu renunta la "jocurile copilaresti", potrivit unui comandant al Gardienilor Revolutiei iraniene care a condamnat atacurile israeliene din Siria. Guvernul israelian a semnalat ca trateaza cu seriozitate amenintarile Teheranului.Iranul si Rusia sunt principalii aliati ai Administratiei de la Damasc, condusa de presedintele Bashar al-Assad.