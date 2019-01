Un turist canadian a fost retinut in Siria

Ziare.

com

"Un cetatean canadian este detinut in Siria", a declarat un purtator de cuvant al Ministerului de Externe canadian, relateaza AFP.Potrivit media canadiene, Kristian Lee Baxter, 44 de ani, originar din provincia Columbia Britanica, nu a mai dat niciun semn de viata de la 1 decembrie.Descris de rudele sale drept un "aventurier", el nu a mai dat nicio veste de la sosirea sa intr-un sat sirian de unde provine cumnatul sau si care este situat in apropierea granitei libaneze.Diplomatia canadiana a refuzat sa dezvaluie alte detalii din motive de confidentialitate. Din 2011, Ottawa ii sfatuieste pe cetatenii sai sa evite orice calatorie in Siria din cauza conflictului din aceasta tara care s-a soldat cu peste 360.000 de morti si milioane de persoane stramutate si refugiate.