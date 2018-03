Zeci de mii de civili au fugit joi din Ghouta de Est, suburbia Damascului aflata sub control rebel

Ziare.

com

Potrivit OSDO, aproximativ 20.000 de civili au fugit din cartierele Hammuriye, Kfar Batna, Jisrin si Saqba, situate in Ghuta de Est.Civilii au reusit sa ajunga in zone aflate sub control guvernamental, in contextul armistitiului umanitar temporar impus de Consiliul de Securitate al ONU.