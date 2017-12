"2017, anul prabusirii "califatului" Statului Islamic"

"STARE DE ALERTA PERMANENTA"

REGIMUL AL-ASSAD, CONSOLIDAT

La trei ani dupa ascensiunea si cucerirea unui teritoriu cat Italia, gruparea ultraradicala a fost infranta in Irak si incoltita in Siria.Supusi unui potop de bombardamente aeriene ale Statelor Unite si Rusiei, jihadistii au pierdut in 2017 "capitalele" proto-statului lor - Mosulul in Irak si Rakka in Siria.In decembrie, premierul irakian Haider al-Abadi a anuntat "sfarsitul razboiului" impotriva Statului Islamic si a dat asigurari ca, pentru prima oara in patru ani, organizatia nu mai detine controlul asupra vreunui teritoriu semnificativ in Irak.Regimul de la Damasc ar putea sa faca in curand un anunt similar. Jihadistii mai controleaza in prezent doar cateva sate in estul tarii, niste "buzunare" in partea desertica din centru si doua cartiere la periferia capitalei, Damasc.Statul Islamic, autorul unor atrocitati care au costat viata mii de persoane in Irak si Siria, a revendicat de asemenea o serie de atentate sangeroase in lume, in inima Parisului, la Las Vegas, in Statele Unite si la Istanbul.In irak, Occidentul l-a sustinut neclintit pe al-Abadi, care iese intarit dupa trei ani de razboi aprig impotriva jihadistilor.Ofensiva contra Statului Islamic, sustinuta de o coalitie internationala antijihadista condusa de Washington, a permis mai ales o refacere a reputatiei armatei irakiene care, in 2014, a batut in retragere la Mosul in fata jihadistilor. O infrangere usturatoare, care a traumatizat tara.Statul Islamic a pierdut orice control teritorial in Irak, insa combatantii sai stau la panda dupa ce au reintrat in clandestinitate, ascunzandu-se in canioanele desertului Al-Anbar, in vestul tarii."Din punct de vedere militar, Statul Islamic este terminat, insa gruparea ramane o organizatie terorista", avertizeaza Ahmed al-Assadi, un comandant al unitatilor paramilitare Hash al-Shaabi, o forta aliata a Bagdadului, formata in 2014 cu scopul de a contracara inaintarea SI."Trebuie sa ramanem in stare de alerta permanenta", subliniaza el.Viitorul statut al acestor forte, dominate de puternice militii siite, unele sustinute de Teheran, va reprezenta o provocare importanta la adresa Irakului.Autoritatile, dominate de comunitatea stiita, vor fi nevoite, de asemenea, sa se inhame la imensa sarcina a reconstructiei oraselor sunnite, devastate de ofensivele anti-Statul Islamic - Mosul, al doilea cel mai important oras din tara, din care a mai ramas doar un camp de ruine si dezolare, dar si Ramadi (centru), Sinjar (nord) si Fallujah (centru).Orice esec in reconstructie ar putea sa reinvie tensiuni confesionale si sa le ofere combatantilor sunniti SI o oportunitate de aur pentru a se reintoarce in forta.Amenintarea jihadista persista si in Siria, o tara devastata incepand din 2011 de un razboi care s-a soldat cu peste 340.000 de morti.Cu ajutorul sustinerii militare a Moscovei, regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad a reusit in ultimele luni sa recucereasca mai bine de jumatate din teritoriu si si-a multiplicat victoriile atat impotriva rebelilor, care ii contesta puterea, cat si a jihadistilor.Damascul nu si-a ascuns vreodata intentia de a recuceri intreaga tara, iar numerosi experti se tem ca ar putea sa izbucneasca infruntari cu minoritatea kurda - fierul de lance al luptei imptriva Statului Islamic, care a profitat de acest conflict pentru a obtine o autonomie de facto asupra teritoriilor sale in nordul tarii.De altfel, Basahar al-Assad a catalogat, la inceputul saptamanii trecute, militiile kurde, sustinute de Statele Unite, drept "tradatoare", cel mai virulent atac lansat de regim contra acestor grupari pana in prezent.Aymenn al-Tamimi, un expert in miscari jihadiste considera ca Statul Islamic ar putea sa ramana in Siria si in Irak sub forma unei "forte insurectionale"."O problema grava ar fi instaurarea unui nou vid de securitate, de exemplu daca regimul si Fortele Democratice kurde (coalitia kurdo-araba) intra in razboi", subliniaza el.Cu toate acestea, conflictul a scazut in intensitate in mai multe regiuni din Siria, in urma instituirii "zonelor de dezescaladare" negociate de sustinatori internationali ai beligernatilor cu scopul de a instaura armistitii pe termen lung.Insa existenta acestor acorduri nu impiedica putera de la Damasc sa bombardeze cu regularitate aceste zone si sa omoare zeci de civili.In Siria, ca si in Irak, autoritatile se confunta cu o criza umanitara colosala.Peste jumatate dintre cei 22 de milioane de sirieni au fost atuncati pe drumurile exilului, iar trei milioane de irakieni sunt stramutati in continuare.In Siria, "daca anumite zone au devenit mai sigure anul acesta, au izbucnit confruntari armate in altele, antrenand importante valuri de deplasari", subliniaza Ingy Sedky, o purtatoare de cuvtnt a Comitetului International al Crucii Rosii (CICR).Iar in Irak, 11 milioane de oameni au nevoie de ajutor umanitar.Insa, in afara de reconstructie, justitia postconflict constituie o provocare uriasa, in contextul in care "mii de persoane sunt in continuare in detentie", potrivit adjunctului directorului regional pentru Orientul Mijlociu al CICR Patrick Hamilton."Modul in care ele vor fi tratate si in care se va face dreptate sunt cruciale in vederea stabilirii unei paci durabile sau, din contra, a alimentarii unui nou ciclu de violente", avertizeaza el.