Abu Bakr al-Baghdadi a fost tradat de un apropiat care ar putea primi recompensa de 25 de milioane de dolari

Potrivit ziarului american, citat de AFP, este vorba despre o persoana sus plasata in randul Statului Islamic si era insarcinata cu organizarea deplasarilor in Siria ale celui mai cautat om din lume, supranumit "Fantoma".In noaptea de sambata spre duminica, intr-o operatiune a fortelor speciale americane la Barisha, un satuc situat in nord-vestul Siriei in apropiere de frontiera cu Turcia, Abu Bakr al-Baghdadi s-a detonat impreuna cu doi copii de-ai sai, potrivit presedintelui american, Donald Trump, dupa ce a fost incoltit intr-un tunel sub casa in care se ascundea.Potrivit WP, aceasta persoana, prezenta in timpul operatiunii militare, a fost scoasa din zona, doua zile mai tarziu, impreuna cu familia sa.Statele Unite au oferit pana la 25 de milioane de dolari recompensa in schimbul unor informatii despre "califul" autoproclamat al Statului Islamic."Sursa" americanilor le-a furnizat o descriere a ascunzatorii lui al-Baghdadi, de la dispunerea camerelor si tunelurilor secrete si pana la numarul paznicilor.Aceasta persoana - care s-a intors impotriva Statului Islamic dupa uciderea unui membru al familiei de catre gruparea jihadista, potrivit unui oficial citat de WP - a intrat in contact cu kurzii, care au transferat-o americanilor.