Alerta la Interpol: Zeci de membri ai Statului Islamic ar fi ajuns in Italia si ar putea comite atacuri in Europa

Interpol a alcatuit o lista a militantilor Statului Islamic care ar fi ajuns in Italia si a trimis-o la sfarsitul anului 2017 Ministerului de Interne de la Roma. Autoritatile italiene au alertat agentiile antiterorism din numeroase alte tari europene, noteaza The Guardian, citand surse bine informate.Suspectii sunt cetateni tunisieni, unii fiind inregistrati ca imigranti de autoritati la venirea pe Marea Mediterana in Italia.Conform estimarilor ONU, aproximativ 5.500 de tunisieni s-au deplasat in Siria si Irak pentru a se alatura organizatiei teroriste. In contextul in care reteaua a pierdut teritorii ocupate in Irak si Siria, autoritatile se tem ca teroristii ar putea comite atentate in Europa.Patru dintre militantii Statului Islamic de pe lista Interpol erau deja in atentia serviciilor de informatii europene. "Unul dintre ei probabil a traversat deja frontiera italiano-franceza pentru a merge in regiunea Gard, situata in sudul Frantei", precizeaza Interpol.In vara anului 2017, cotidianul The Guardian a obtinut o lista elaborata de Interpol care contine numele a 173 de militanti ai retelei Statul Islamic antrenati sa comita atentate in Europa.