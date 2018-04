Aproape 20 de rusoaice, inchisoare pe viata pentru ca s-au alaturat Statului Islamic - spun ca nu stiau ca sunt in Irak

Ziare.

Aceste femei, care erau toate prezente la audiere, au fost gasite vinovate in prima instanta de faptul ca "s-au alaturat si au sustinut Statul Islamic", a anuntat presedintele Curtii citind hotararea.In afara de cele 19 femei ruse, 6 azere si 4 tadjice au fost de asemenea condamnate la inchisoare pe viata pentru aceleasi fapte.Statul Islamic a cucerit, in 2014, aproape o treime din Irak, in urma unei ofensive-fulger, preluand controlul, intre altele, asupra celui de-al doilea oras din tara, Mosul. Jihadistii au fost intre timp dislocati din zonele asupra carora detineau controlul, in urma unei ofensive a fortelor irakiene, sustinute de o coalitie internationala condusa de Statele Unite.Cateva zeci de cetateni straini, acuzati de legaturi cu Statul Islamic, au fost judecati recent in Irak.Purtand o roba inchisa la culoare, un val de asemenea inchis la culoare si o bluza roz, acuzatele au asistat la sedinta impreuna cu copiii lor, potrivit unui jurnalist AFP prezent la fata locului.Ele au comunicat cu tribunalul prin intermediul unui traducator, un profesor de rusa la Universitatea din Bagdad."Eu nu stiam ca ne aflam in Irak. M-am dus impreuna cu sotul meu si copii in Turcia, pentru a trai acolo, iar apoi am descoperit brusc ca eram de fapt in Irak", a declarat una dintre acuzate.Acest argument a fost preluat de celelalte femei.Judecatorul a spus ca una dintre ele, Mariana, era crestina si s-a convertit, impreuna cu sotul ei, la islam. Celelalte erau de confesiune musulmana."Vom contacta acum parintii pentru a-i informa cu privire la hotarare", a declarat pentru AFP un diplomat rus prezent la tribunal.Hotararea poate fi contestata in apel.