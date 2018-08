Aripa din Afganistan a gruparii teroriste Statul Islamic a fost decapitata

Ziare.

Anuntul a fost facut duminica de autoritatile afgane. Operatiunea intreprinsa de fortele afgane si straine a fost atat terestra, cat si aeriana, a transmis intr-un comunicat Directia Nationala de Securitate din Kabul, citata de Reuters.O mare cantitate de munitie si armament a fost distrusa in raidurile asupra a doua ascunzatori ale ISIL.Agentia de presa a grupului jihadist, Amaq, nu a comentat si inca nu a fost emisa o reactie a misiunii NATO.Guvernatorul provinciei a spus ca Erhabi este al patrulea lider ISIL din Afganistan ucis in ultimul an.Este dificil de calculat numarul combatantilor ISIL din Afganistan, pentru ca ei schimba deseori filialele, insa armata SUA estimeaza ca ar fi vorba despre 2.000.Peste 150 de luptatori ai organizatiei teroriste Statul Islamic s-au predat armatei afgane luna aceasta in nord-vestul provinciei Jawzjan.